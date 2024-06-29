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經濟
2024年6月29日星期六
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港交所倡首階段縮買賣差價最多60% 先針對高於10至50元股價 次階段研納0.5至10元股份
話你知：港股差價成本 全球第二高
港股上半年升3.9% 跑輸日韓台
7新股趕半年結尾班車招股 共籌46億
吉利合資公司 獲沙特阿美購10%
政府推綠色金融科技驗證資助 即日接受申請 數碼港負責計劃
大快活經調整溢利升14倍 暫未擬加價
翠華純利跌36% 預告重返中環尖沙嘴
TVB：合拍劇雖增 暫無意再配股
金管局：與內地洽在岸債券 可納互換通做抵押
新申請住宅貸款個案 按月減16%至8077宗
陳啟宗：樓市有序調整 利港經濟發展
美核心PCE通脹2.6% 逾3年低 分析：9月有理據減息 標指早段破頂
Nike降業績指引 股價曾瀉近20%
日圓曾低見161.27 主管外匯官員換人
CCL上半年挫3% 跌穿撤辣前低位 見7年半新低 分析料續尋底
十大屋苑6月129宗成交 撤辣後最少
都大購蕪湖街酒店做學生宿舍 涉255間房
司徒拔道CENTRAL PEAK 七一起推6伙招標
百利保青山道項目 獲批強拍 底價1.2億
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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港交所倡首階段縮買賣差價最多60% 先針對高於10至50元股價 次階段研納0.5至10元股份
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