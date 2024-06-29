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經濟

香港地產

都大購蕪湖街酒店做學生宿舍 涉255間房

【明報專訊】學生宿舍求過於供，上周香港都會大學（下稱都大）才向宏安地產（1243）承租新蒲崗共居公寓日新舍啟德100個牀位後，最新落實購入紅磡蕪湖街全新酒店做學生宿舍，涉及255間客房，並命名為MU88，最快今年8月啟用，預計入住人數約480人。據悉，都大曾於去年第四季以約10億元洽購該酒店。

命名MU88 去年曾10億洽購

都大校長林群聲表示，相關物業為學生提供舒適的住宿環境，可讓更多非本地生及交換生到校就讀，增加本地學生與他們的交流機會，豐富學生的校園生活，同時提升學校的學習氣氛及促進校園國際化。該校亦稱，已成立工作小組，籌備學生住宿事宜，目標最快今年8月啟用，主要提供予非本地學生入住。同時，因應校園近年漸趨國際化，部分房間將或預留予交換生和訪問學者使用。

最快今年8月啟用 料480人入住

林群聲又指出，近年收生穩步上揚，現有校園空間已不敷應用，因此大學以靈活、創新的方法，探索各種擴展校園空間及設施的可能性。除學生住宿外，位於何文田廣場的學習中心亦將於2024/25學年前啟用，為師生提供更多教學和學習空間。第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光透露，業主一直未計劃出售物業，並擬自行經營酒店，惟疫情期間獲都大洽商，經歷1年半後都大才落實購入。

事實上，都大去年中亦曾以4.3億元，向「舖王」鄧成波家族洽購葵涌圳邊街15至19號旭逸酒店．荃灣，該項目設160個房間，惟一直未有落實。資料顯示，上述物業原為城木酒店，由裕泰興創辦人「九叔」羅肇唐長子羅守弘持有，位於蕪湖街84至102號，鄰近港鐵何文田站，樓高16層，設255間客房，可供約480人入住，房間均設有獨立浴室。

都大校長林群聲去年2月，已高調透露擬購整幢酒店改作學校宿舍，亦曾視察80多間酒店，當中有10間酒店合適，部分毋須改裝，並位於九龍區。其中一個宿舍位於紅磡蕪湖街Y83，前身莊士機構（0367）旗下逸．酒店，2022年由外資基金AEW基金以16.5億元購入後，改裝學生宿舍，並由公寓營運商Y83營運，都大承租該項目，並容納約600位學生入住。

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