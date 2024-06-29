CCL上半年挫3% 跌穿撤辣前低位 見7年半新低 分析料續尋底

明報記者 林可為 甘潔瑩

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國減息時間未確定，加上受銀行收緊按揭、新盤銷售放緩等利淡因素打擊，拖累樓價續跌，CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，料短期CCL目標下試140點。

料CCL短期下試140點

反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報143.71點，按周跌0.16%；CCL（中小型單位）報142.4點，按周跌0.15%。豪宅方面，CCL（大型單位）報144.81點，按周跌1.68%。CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣重返2016年10月中水平，CCL（大型單位）重返2017年1月中水平。分區方面，港島CCL Mass報141.79點，按周跌0.52%；九龍CCL Mass報140.48點，按周跌0.28%；新界西CCL Mass報133.29點，按周微升0.03%；新界東CCL Mass報155.41點，按周則升0.32%。

美減息未定 新盤銷售放緩礙樓市

展望後市，中文大學經濟系副教授莊太量預計，下半年樓市將橫行，樓價繼續尋底，主要是受美國尚未落實減息、息口仍高企，加上住宅供應量多等因素影響；此外，部分大型屋苑樓齡已達60年，銀行收緊此類物業的按揭，亦影響二手交投。

另測量師行普縉集團發表最新報告指出，政府「撤辣」為整體樓市成交帶來短暫刺激，但局限於一手住宅；整體住宅樓價，亦曾因「撤辣」而現短暫小幅反彈，但4月起逐步回落至「撤辣」前水平。該行預計，隨整體購買力或已被提早消化，加上目前一手貨尾高約2.1萬伙、按揭利率仍高，壓抑市民消費及投資意欲，預計下半年樓市交投將放緩，惟受惠內地買家重返本港市場，預計豪宅樓價表現將較中小型住宅為佳。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，下周一為回歸假期，不少市民趁長周末短途外遊，據統計50個指標屋苑共錄860組客戶，於本周末預約睇樓，較上周同期錄約905組跌5%；其中新界預約睇樓按周跌5.9%，港島、九龍預約睇樓按周同跌3.8%。