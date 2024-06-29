明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

CCL上半年挫3% 跌穿撤辣前低位 見7年半新低 分析料續尋底

【明報專訊】2月底樓市「撤辣」後雖然令3月、4月樓市交投一度熾熱，惟相關效應已煙消雲散。具體反映6月初市况的中原城市領先指數CCL，最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌兩周共1.2%。「撤辣」後第15周，CCL除較「撤辣」前低位143.02點下挫0.16%外，今周指數亦屬逾7年半新低，重返2016年10月中水平。事實上，2024年上半年CCL已經下跌3%，有學者分析指出，美國尚未落實減息，下半年樓價繼續尋底。

明報記者 林可為 甘潔瑩

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國減息時間未確定，加上受銀行收緊按揭、新盤銷售放緩等利淡因素打擊，拖累樓價續跌，CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，料短期CCL目標下試140點。

料CCL短期下試140點

反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報143.71點，按周跌0.16%；CCL（中小型單位）報142.4點，按周跌0.15%。豪宅方面，CCL（大型單位）報144.81點，按周跌1.68%。CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣重返2016年10月中水平，CCL（大型單位）重返2017年1月中水平。分區方面，港島CCL Mass報141.79點，按周跌0.52%；九龍CCL Mass報140.48點，按周跌0.28%；新界西CCL Mass報133.29點，按周微升0.03%；新界東CCL Mass報155.41點，按周則升0.32%。

美減息未定 新盤銷售放緩礙樓市

展望後市，中文大學經濟系副教授莊太量預計，下半年樓市將橫行，樓價繼續尋底，主要是受美國尚未落實減息、息口仍高企，加上住宅供應量多等因素影響；此外，部分大型屋苑樓齡已達60年，銀行收緊此類物業的按揭，亦影響二手交投。

另測量師行普縉集團發表最新報告指出，政府「撤辣」為整體樓市成交帶來短暫刺激，但局限於一手住宅；整體住宅樓價，亦曾因「撤辣」而現短暫小幅反彈，但4月起逐步回落至「撤辣」前水平。該行預計，隨整體購買力或已被提早消化，加上目前一手貨尾高約2.1萬伙、按揭利率仍高，壓抑市民消費及投資意欲，預計下半年樓市交投將放緩，惟受惠內地買家重返本港市場，預計豪宅樓價表現將較中小型住宅為佳。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，下周一為回歸假期，不少市民趁長周末短途外遊，據統計50個指標屋苑共錄860組客戶，於本周末預約睇樓，較上周同期錄約905組跌5%；其中新界預約睇樓按周跌5.9%，港島、九龍預約睇樓按周同跌3.8%。

相關字詞﹕CCL Mass 美國減息 高息環境 中原城市領先指數 撤辣效應

上 / 下一篇新聞