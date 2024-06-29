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經濟
國際金融

Nike降業績指引 股價曾瀉近20%

【明報專訊】受內地表現疲弱、產品競爭力不足等影響，美國體育用品商Nike（美：NKE）季度銷售下滑，更調低全年業績指引，意味弱勢將持續，股價周五早段曾急瀉近20%，市值蒸發逾160億美元。Nike周四美股收市後公布，截至5月底季度收入按年跌1.7%至126.1億美元，遜於市場預期128.6億美元。當中，直營店和網店銷售跌8%，大中華區店舖人流跌幅達雙位數百分比。

料本季度銷售跌10%

公司預期本季度銷售跌10%，差過市場預期的3.2%，而且將6月起的年度銷售預測，由原本有望微升調低至中單位數百分比下跌，分析員原本估計可以升近1%。

Nike財務總監表明復蘇需時，未來數季面臨挑戰，包括網上銷售放緩，大中華區宏觀環境愈來愈不明朗，內地各渠道4月起流量都下跌，而且歐洲、非洲和中東等消費意欲不均，以及削減經典鞋款供應、讓路給新產品，可能拖累經銷商的銷情。

外界更關注競爭加劇，特別是重要的跑鞋市場，未有足夠受歡迎的新款，市佔率被Hoka、On等新品牌蠶食，而且Nike管理層銳意發展直營和電商渠道，相對忽略經銷商的批發銷售，結果被重視批發的德國同業Adidas追上，加上更快推出新產品，出現此消彼長的局面。

券商富瑞形容Nike等美國公司已失去動力，市場對今明兩年盈利預測下調幅度將達雙位數百分比。瑞銀、摩根士丹利、摩根大通都將Nike評級由增持或買入降至中性、與大市同步，其中瑞銀相信該公司盈利難以迅速反彈，要恢復健康增長需時多年。

Nike弱勢亦拖累環球體育用品股氣氛，例如同業Puma跌逾2%，英國零售商JD Sports股價曾跌逾4%。大摩擔心負面情緒將蔓延至供應商，呼籲專注影響較少的個別股份，看好晶苑國際（2232）和九興控股（1836）。

（綜合報道）

[國際金融]

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