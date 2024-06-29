金管局：與內地洽在岸債券 可納互換通做抵押

【明報專訊】香港與內地金融監管機構1月公布多項聯通便利措施，其中將在岸國債和政策性債券納入金管局人民幣流動性資金安排的合資格抵押品，已在今年2月26日實施，金管局總裁余偉文昨日在匯思撰文，表示在此基礎上兩地部門積極探索在岸債券作為離岸市場抵押品的適用範圍，其中近期在北向互換通方面，將北向債券通項下在岸債券納為履約擔保品有所突破，各方正在爭取近期達成一致意見，並會盡快對外公布。
金管局助理總裁（外事）許懷志指出，現時外資持內地在岸國債與政策性銀行債3.1萬億元（人民幣，下同），是相當大的資金池。目前外資持有內地在岸國債只能收息或沽出，相對持有美債可通過回購取得資金、衍生品抵押品交易，若內地在岸國債可作類似功能，可大為幫助離岸市場發展。
北向互換通於去年5月開通，外資可於在岸人民幣利率掉期市場進行交易，管理債券利率風險。許懷志指出，現時互換通接受美國國債、離岸人民幣國債、本港外匯基金票據，以及現金作為抵押品，佔比各佔一半，加入在岸債券作為抵押品，將有助外資靈活運用持有手上在岸債券。
另一項聯通措施，開放外資參與在岸債券回購業務也在穩步推進。
徵信信息傳輸至港錄成功貸款審批
另外，兩地監管機構亦就跨境徵信合作安排簽訂備忘錄，推動市場雙向跨境取得企業業務數據的試點，便利企業跨境融資。余偉文指出，已有數個成功試點個案，經由深圳和香港的徵信機構合作，相關信息南向傳輸至本港銀行後，銀行以此信息完成貸款審批，涉及總額約3000萬元。
當局昨日發出兩份監管通函，鼓勵銀行進行業務試點，並為處理徵信數據跨境傳輸時注意事項提供指引，確保信息安全和有效管理風險。
金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，亦有信息北向傳輸至內地銀行融資的成功個案。業務試點由深圳先行，他指在其他地區亦能複製試點成功的案例，當局會按需要與內地溝通，逐步拓展範圍。