金管局：與內地洽在岸債券 可納互換通做抵押

金管局助理總裁（外事）許懷志指出，現時外資持內地在岸國債與政策性銀行債3.1萬億元（人民幣，下同），是相當大的資金池。目前外資持有內地在岸國債只能收息或沽出，相對持有美債可通過回購取得資金、衍生品抵押品交易，若內地在岸國債可作類似功能，可大為幫助離岸市場發展。

北向互換通於去年5月開通，外資可於在岸人民幣利率掉期市場進行交易，管理債券利率風險。許懷志指出，現時互換通接受美國國債、離岸人民幣國債、本港外匯基金票據，以及現金作為抵押品，佔比各佔一半，加入在岸債券作為抵押品，將有助外資靈活運用持有手上在岸債券。

另一項聯通措施，開放外資參與在岸債券回購業務也在穩步推進。

徵信信息傳輸至港錄成功貸款審批

另外，兩地監管機構亦就跨境徵信合作安排簽訂備忘錄，推動市場雙向跨境取得企業業務數據的試點，便利企業跨境融資。余偉文指出，已有數個成功試點個案，經由深圳和香港的徵信機構合作，相關信息南向傳輸至本港銀行後，銀行以此信息完成貸款審批，涉及總額約3000萬元。

當局昨日發出兩份監管通函，鼓勵銀行進行業務試點，並為處理徵信數據跨境傳輸時注意事項提供指引，確保信息安全和有效管理風險。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，亦有信息北向傳輸至內地銀行融資的成功個案。業務試點由深圳先行，他指在其他地區亦能複製試點成功的案例，當局會按需要與內地溝通，逐步拓展範圍。