翠華純利跌36% 預告重返中環尖沙嘴

港分店淨減5間 受北上消費影響

集團強調，2022/23財年因出售香港物業而錄得一次性收入8420萬元，撇除相關收入該財年實錄得虧損2830萬元，因此2023/24財年業績有明顯改善。香港業務期內收入按年升7.3%至5.06億元，集團指出，通關後北上消費成為潮流，香港假日消費人流亦被削弱，尤其是聖誕節、農曆新年及復活節等，北上港人遠比來港旅客多，不過香港國際機場及港珠澳大橋店舖假期時業務亦會上升，整體而言，此消彼長令港業務受一定程度影響。

截至今年3月底，翠華旗下餐廳數目共有72間，當中香港餐廳數目淨減少5間至29間；內地餐廳數目亦淨減少3間至39間。翠華表示，內地餐飲市場仍然充滿挑戰，將以審慎態度繼續穩健發展，未來將加快進軍海外及大灣區速度，加大營銷以擴展客源。

翠華預告，將審慎佈局新店開張計劃，包括將重回中環和尖沙嘴這兩大旅遊區，翻新在澳門星際酒店及銀河酒店的分店。此外，堅信號品牌將走出香港，計劃在澳門和新加坡開設分店，進一步拓展海外業務。