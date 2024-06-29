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經濟

大快活經調整溢利升14倍 暫未擬加價

【明報專訊】大快活（0052）公布，截至今年3月底止全年多賺12.9%至5065.7萬元，扣除政府補貼金額140萬元，經調整溢利為4930萬元，按年大升13.9倍。大快活行政總裁羅輝承稱，上財年單價約為42元，客人對價格更敏感，加上消費市道下跌，考慮加價會更審慎，暫沒有計劃加價。他表示，即使過去調整價格，每年平均加幅只是1%至2%。

推更吸引餐單冀帶動晚市表現

羅輝承認為，今年4至6月市場較淡靜，生意錄輕微下跌，主要受人流下跌及天氣影響，亦難言暑假表現，或有不少人外遊，因此積極推出更吸引的餐單，希望帶動晚市表現。

他又指出不希望看到同業出現結業潮，不過結業潮將為集團帶來擴張及開設更多分店的機會。他認為不同餐廳有其定位，大快活定位更屬於大眾化、「剛需」，市民北上消費對業務影響有限。

他表示，今年租金及續租水平將有所下跌，集團亦更積極商討續租條款，有信心可實現續租租金雙位數減幅，預期今財年將在香港淨開設7間大快活；內地料淨開設8間分店，特色餐飲晚市表現較為受壓，今年未有計劃開店。截至今年3月底止，集團共有182間店舖，香港大快活淨增加兩間至149間；內地大快活亦淨增加兩間至24間；特色餐飲淨減少1間至9間。

大快活執行主席羅開揚表示，如果本身店舖做到生意就會繼續做下去，但如果人流跌幅太大，店舖亦需減租，部分店舖租金減幅可達三成。

走塑方面，羅輝承表示，4月集團推出2元加購不鏽鋼餐具，由最初26%客人加購一次性餐具，現已降至8%，對集團成本亦有一定幫助。集團擬派末期股息30仙，全年合計派息41仙，昨午公布業績後股價微升，收市報7.88元，升0.51%。

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