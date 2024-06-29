政府推綠色金融科技驗證資助 即日接受申請 數碼港負責計劃

明報記者 邱潤青

新資助計劃適用於結合金融科技和可持續發展目標的五大範疇，包括綠色與數字金融和投資；ESG披露、合規和監管匯報；碳交易、分析和科技；ESG數據、智慧和分析及ESG/氣候風險模型和評估，由昨日起至9月20日接受申請。資助申請者必須為已在香港註冊並開展業務、進行綠色金融科技活動的科技公司或研究機構，並與受惠於採用綠色及可持續金融科技方案的本地企業（如金融機構、上市公司、碳信用機構等）合作開發處理行業痛點而市場上未有使用案例的項目。為進一步實踐綠色減碳，計劃將為每個獲批項目申請企業種植10棵樹木，預期整個計劃共植樹600棵。

每項目最高資助15萬

數碼港今年內已數次獲政府委託支持綠色金融和金融科技。許正宇在頒獎典禮上提到，今年3月，數碼港與綠色和可持續金融跨機構督導小組推出「香港綠色金融科技地圖原型」，列載在香港擁有業務的綠色金融科技企業目錄，就本港綠色金融科技企業的現况及相關服務提供一站式資訊，目前已收錄超過50家企業。

許正宇指出，在政府綠債計劃下，自2021至2022年度起截至今年3月底，政府綠色債券總發行額為約1680億元，比2021至2022年度增加約5倍。與此同時，2023年來自香港的GSS+（綠色、社會責任和可持續發展，及可持續發展掛鈎債券）債務總額達到182億美元，按年增長236%。去年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元，當中在香港安排發行的綠色和可持續債券居亞洲區市場首位，佔總額37%。

許正宇：將港建成國際碳市場

此外，許正宇強調，政府繼續致力將香港建設成國際碳市場，聯通世界各地機遇。港交所（0388）於2022年10月推出的Core Climate是目前唯一為國際自願碳信用產品交易同時提供港元及人民幣結算的國際碳市場。註冊參與者數目至去年年底增加了兩倍至約80名會員。