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經濟

港股上半年升3.9% 跑輸日韓台

【明報專訊】港股昨天半年結，恒指低開後抽上至17,865點高位，但在成交金額不足1000億元下窄幅上落，收報17,718點，升2點，成交額989億元，今年上半年累升671點，累升約3.9%，為連續兩年上半年報跌後見回升，但升幅仍跑輸日韓台三地股市（見表1），藍籌股則以資源類股份為最大贏家，鋁產品製造商中國宏橋（1378）累升約85%膺藍籌升幅王，藥明系兩股均累跌逾六成，成為跌幅最大藍籌（見表2）。分析師對港股下半年開局維持謹慎，短期後市估計仍向下尋底。

至於國企指數昨天收報6331點，升7點或0.12％，科指收報3554點，跌34點或0.96％。全周計，恒指和國指均累跌約1.7%，科指累跌約3.9%，而整個6月計，恒指累跌約2%，國指累跌約0.9%，科指累跌約3.7%，但單計第二季，港股表現突出，恒指累升7.1%，國指累升8.97%，科指累升2.2%。

資源股大贏家 宏橋升85%稱王

82隻恒指成分股在上半年僅35隻報升，佔比約42.7%，十大升幅藍籌中有6隻為資源類股份，如升幅第8和第10位的中國神華（1088）和紫金礦業（2899）分別累升34.39%和29.56%，跑贏大市，而科技股則以美團（3690）及攜程集團（9961）分別累升35.65%和34.94%而排升幅榜第6和第7位。

受美國生物安全法困擾的藥明康德（2359）昨天跌2.8%，至29.2元，6月已累跌約15.7%，上半年更累跌63.25%，成跌幅最大藍籌股，而藥明生物（2269）昨天跌1.2%，至11.54元，6月累升約3.6%，但上半年仍累跌約61%，去年12月染藍的理想汽車（2015）亦累跌約52%。

分析：回落至17200點值博

在上半年，國指累升9.76%，其中以中海油（0883）累升72%稱冠，科指則累跌約5.5%，其中東方甄選（1797）累跌54.6%最傷。第一上海首席策略師葉尚志指出，國指上半年累漲主要受惠於「中特估」表現突出，而科指半年累跌受互聯網龍頭未能扭轉弱勢，如阿里巴巴（9988）和百度（9888）在上半年分別跌4.7％和26.7％。

葉尚志續表示，港股仍處於回吐階段，市場謹慎觀望，恒指主要反彈阻力於18,520點，升穿才可扭轉從19,706點延伸的一浪低於一浪行情，如恒指回落至17,200點以下，具值博機會。

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