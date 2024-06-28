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經濟

香港地產

奧柏．御峯開放戶360萬沽 二手新低

【明報專訊】樓市未有明顯起色下，部分屋苑均錄得二手蝕讓或低價成交，其中主攻迷你戶的大角嘴奧柏．御峯，屋苑一個開放式單位最新以360萬元易手、實呎12,676元，料為屋苑約3年來最低成交呎價，成交價亦料為屋苑二手成交價新低。

置業2地產營業代表張志文表示，上述奧柏．御峯第1座中層F室，實用面積284方呎開放式間隔，望九龍市景，原業主叫價430萬元，累減70萬元或16%後，以360萬元易手，實呎12,676元；原業主早於2012年以約324萬元一手購入，持貨12年，帳面賺約36萬元或11%。

較同類高峰期售價回落四成

翻查資料，是次成交單位對上數層的同第1座高層F室，景觀、實用面積和內籠間隔均相若，於2019年曾以600萬元成交，意味是次成交價較高位，回落240萬元或四成。

香港置業市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳日出康城領峯第7座極低層「籮底貨」（即最低層質素較差單位），實用面積673方呎3房1套間隔，望內園景，原業主約3個月前以720萬元放盤，議價後累減74萬元或逾一成，以約646萬元成交，實呎約9599元；原業主2019年7月以約830萬元購入單位，帳面蝕約184萬元或約22%，連稅項及其他使費，料實蝕約225萬元或27%離場。

領峯3房「籮底貨」呎價9599元

美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號新錄二期20座中層單位易手，實用面積1137方呎3房1套連工人套房間隔，新近獲買家零議價以2100萬元承接、實呎18,470元；原業主2009年10月以約1643.1萬元一手購入單位，持貨15年，帳面賺456.9萬元或約28%。

半山壹號3房做價較年初彈8%

翻查紀錄，成交單位對下數層同類中層20室，於今年初「撤辣」後不久以1948萬元成交，即同類約4個月間成交價，反彈約152萬元或8%。

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