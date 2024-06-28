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經濟

香港地產

下月4新盤登場涉1219伙 跑道區柏蔚森I主打兩房 成焦點

【明報專訊】將踏入下半年，市場依然憧憬美國最快於9月減息之際，發展商未有放慢推盤步伐，據本報統計，有機會於7月登場的4個新盤共涉1219伙，其中市場焦點、新世界（0017）及遠展（0035）合作啟德跑道區柏蔚森I，昨上載樓書，3款標準戶型的入場面積均屬區內同類最細，料具市場競爭力，短期內開放示範單位。至於涉692伙的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐亦蓄勢待發，加上港島有大鴻輝發展的西區尚逸，意味新一輪新盤戰將多方位在各區開展。

明報記者 歐陽慧恩

位於啟德承景街的柏蔚森I，屬跑道區較前端屋苑，新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣指出，屋苑大部分單位可享海景，今期共設291伙，短期內開放設於九龍灣的示範單位，預計7月開展首輪開售。

據樓書資料顯示，該期由第5座及6座組成，戶型涵蓋1房至3房設計，實用面積介乎234至560方呎，當中包括12個特色戶；1房標準戶28伙，實用面積272至288方呎；兩房標準戶實用面積374至400方呎，另設兩房連書房單位，實用面積469方呎，共205伙，佔全盤逾七成；3房標準戶共46伙，實用面積512至560方呎。

1房標準戶272呎起

區內同類最細

柏蔚森I面積最細單位為第6座2樓J室，實用面積234方呎1房設計，連30方呎平台，料為啟德區實用面積最細1房特色戶；兩房特色戶實用面積最細345方呎，以及3房戶型的入場面積同屬啟德新區私樓中同類最細。

柏蔚森共分3期發展，合共提供1305伙，柏蔚森I佔單位總數約22%，關鍵日期為2025年8月，樓花期長約14個月。

新地雷霆：

太子道西豪宅擬7月推

另外，由新地（0016）牽頭發展的何文田太子道西233號全新豪宅項目，近日已進現樓階段，項目提供75伙；新地副董事總經理雷霆回應查詢指出，項目最快7月內推出市場。

黃金海灣‧意嵐示範單位

料下周開放

同樣主打細單位的新盤，還有「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣‧意嵐，項目早前已上載樓書，戶型涵蓋開放式至3房，單位實用面積182至767方呎，專攻上車及區內家庭市場；代理消息指出，黃金海灣‧意嵐擬下周開放示範單位及開價，首批價單將推出不少於140伙。

至於大鴻輝旗下西區德輔道尚逸，早前已推出兩張價單共涉81伙，佔全盤161伙逾五成，計劃7月1日（下周一）首輪開賣81伙。尚逸已出價單的單位，入場費最低的實用面積218方呎開放式戶，折實價380.9萬元。

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