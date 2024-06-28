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經濟
2024年6月28日星期五
湯文亮 敢說反話
投資策略
期指結算日 恒指失萬八關 人幣弱數據差 MSCI中國指數5月高位挫一成
恒指年底目標 花旗維持看19800
美匯強勢 人幣中間價見逾7個月新低
恒生投資推東證指數ETF 入場費500元
周六福珠寶申上市 披露有侵權索賠風險
內地規模工業企業利潤 5月升0.7% 增長急放緩
港交所研港設LME金屬倉庫 加強內地與國際定價聯繫 創更多套戥機會
金管局與法央行展開跨境數碼貨幣合作
港銀特定分類貸款比率升 金管局：資產質素仍健康
彭博：新世界擬明年贖回永續債
貿發局上調港今年出口增長預測
標普維持中國主權信用「A+」評級
日圓兌美元曾低見160.88 今年累貶逾12% 市場料官方將再干預
美首季PCE終值 整體升3.4% 1年最高
亞馬遜擬今秋推低價中國貨直送服務
張兆聰：內地經濟難復蘇 A股港股乏力
澳元定存高息精選
Michael Kelly及其團隊：多元組合首選股票
葉創成：觀望三中全會 暫買港元貨幣基金
技術取勝：小米反彈料17.5元有阻力
盧駿匡：恒指待走出橫行區
摩通：港人居所細 山姆對港零售影響可控
劉思明：跌勢全面 恒指級級向下格局未變
周顯：地庫建停車場 政府應鼓勵
譚新強：西方政治邁向極右 對中國非好事
湯文亮：新加坡打擊洗錢 香港應把握機遇
下月4新盤登場涉1219伙 跑道區柏蔚森I主打兩房 成焦點
明翹匯複式示範單位 現代都會風作主調
市建局啟德道沙浦道項目再招意向
代理新盤失實陳述囚7周 銷監局：擬就刑期上訴
奧柏．御峯開放戶360萬沽 二手新低
觀塘「紅茶冰室」舖位叫租60萬
湯文亮：新加坡打擊洗錢 香港應把握機遇
【明報專訊】有人話最近有不少找換店執笠，不但不是執一家開返1.6家，且由於舖位太細，不適合做其他零售生意，所以舖位根本沒有重開，香港冇運行了。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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