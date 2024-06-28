葉創成：觀望三中全會 暫買港元貨幣基金

本欄於2021年3月面世，當時港股處於牛市尾聲，恒指處於3萬點附近；正如筆者2021年6月18日在本欄分析，憂慮美國聯儲局收水在即，因此亦轉趨防守，略為減持股票避險。當時筆者沽出港股套現所得資金，小部分用來為自己及家人買入香港政府發行的通脹掛鈎債券，保證息率為2厘，在當時零息環境下已屬吸引，最重要是可在港股以外分散投資。目前回看，這是筆者近年做得比較好的資產配置之一。

港元貨幣基金較定存高息靈活

光陰似箭，日月如梭，3年轉眼便過去，上述通脹掛鈎債券本周一到期，筆者及家人除了取回本金外，持有3年期間每年亦取得至少2厘息率回報，累積回報不少於6%，當然不算理想，但至少可以保本。由於香港政府近月沒有再發行債券，筆者及家人無法再次認購，故昨日把有關資金用於購買港元貨幣基金，年息率回報近4厘，也屬不錯。

筆者亦曾考慮到底是把上述資金用來敘做港元定期存款抑或是購買港元貨幣基金，格價後發現後者年息率更高，亦可保持靈活性，今日決定沽出後下一個交易日便可取回現金，更有吸引力。

期待三中全會有好消息 準備買港股

中共中央政治局會議昨日決定，中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（下稱三中全會）將於下月15日至18日在北京召開，筆者認為三中全會很重要，希望將有好消息公布，若真的如此，屆時便會沽出港元貨幣基金轉買港股。

[葉創成 創富倉]