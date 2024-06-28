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經濟

恒生投資推東證指數ETF 入場費500元

【明報專訊】恒生投資推日本東證100指數ETF（3410），7月2日首次發行，發行價每單位5元，一手為100個基金單位，即入場費500元，預計7月10日掛牌上市。上市類別基金單位的管理費為每手最高0.7%，預計全年經常性開支比率為1.2%。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，此ETF是目前唯一獲證監會認可的日本東證100指數ETF，捉緊日本最大100家上市公司的增長潛力，每手投資金額門檻在香港市場投資日本股票市場ETF當中最低，再加上該行旗下的中國及美國的ETF，相信推出其日股ETF，可供投資者構建分散風險的投資組合。

3隻日股ETF 近期表現兩隻見紅

市場上已有3隻日股ETF已上市，惟過去3個月回報表現一般，只有對冲匯率風險的華廈日股對冲（3160）錄得1.4%升幅，其餘兩隻同期分別跌8.3%及2.1%（見表）。李佩珊指出，ETF於上市時的交易貨幣是以港元買賣，不設對冲安排。但該行亦留意到投資者相關需要，並於該基金下的非上市類別基金單位，另供美元及人民幣可選擇。日股近期高位回調，投資者投放日本ETF及日股的資金近期亦見淨流出，她認為，不排除部分國際投資者見回報或到心目中不錯的水平而先行獲利。

恒生投資管理兼投資總監薛永輝表示，推出日股ETF沒有「prefect timing」（最佳時機），日本已故前首相安倍晉三吸引國際投資者投資日股的改革為長期的，而改革剛開始。遲推ETF或錯失此前多個月的升幅回報，但相信有關改革對日股市場的正面推動會慢慢見效，日股的評級仍為中性以上水平。

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