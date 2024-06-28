美匯強勢 人幣中間價見逾7個月新低

麥格理：勿低估人行擴波幅風險

麥格理亞洲外匯策略師Trang Thuy Le在接受彭博電視採訪時指出，內地持續調低中間價，顯示出或要配合內外的貶值壓力引導人民幣走弱，她估計人行有可能繼續以每天20至30個點子的節奏調低人民幣中間價，但這會推動單邊貶值預期。她認為，市場可能低估了擴大人民幣波動區間的政策風險，她說，在第四季前擴大波動區間可以快速令人民幣走弱並令中間價靠穩，第二是向市場發出在美國大選前要準備好迎接更大的匯率波動和貶值風險的信號。中國上一次調整人民幣兌美元即期匯率的日內波幅區間，是10年之前將區間從1%擴大到2%。

此外，人民銀行昨進行1000億元人民幣7日期逆回購操作，中標利率維持1.8厘，昨有200億元人民幣逆回購到期，單日淨投放800億元人民幣。

至於美元強勢，日圓跌至近38年最弱，彭博亞洲貨幣指數昨早曾跌至89.96點，為2022年11月3日以來最低水平。彭博社引述華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，美國利率長期維持較高水平，打破亞洲貨幣反彈的希望，隨着人民幣和日圓再度走弱後，央行不得不採取更強的干預措施以應付市場波動。事實上，美元反彈確擾亂多個亞洲市場，印度、越南和印尼年內都已入市干預，目前市場最關注日本當局何時出手干預。