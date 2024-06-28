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經濟

期指結算日 恒指失萬八關 人幣弱數據差 MSCI中國指數5月高位挫一成

【明報專訊】日圓續跌近38年低位，美匯指數反覆升越106關，加上內地5月工業利潤升幅遜預期，人民幣續尋底拖累港股在期指結算日低開後跌幅擴大。恒指昨日終失守萬八關，一度低見17,677點的逾兩個月低位，全日收報17,716點，跌373點，10、20和50天線均失守，跌市成交略增至1042億元。美聯儲官員日前再放鷹，除科技股下挫，其他對息口敏感的地產、收租股表現偏軟，新地（0016）跌穿68元見逾15年新低（見圖）、領展（0823）亦於昨日除淨日曾跌穿30元見12年低。

離岸人民幣逼近7.3水平，是超過7個月的低位，恒指昨低開143點後表現反覆，午後港股隨A股跌幅擴大，最多挫412點，尾市跌幅略收窄，恒指最終跌373點或2.1%，收報17,716點；國指跌153點或2.4%，收報6324點，科指挫100點或2.7%，收報3588點。MSCI中國指數較5月高點下跌逾10%，邁向技術性回調。

北水買中移內銀 沽騰訊中海油

北水南下昨日淨流入36.59億元，連續第3日淨流入，中移動（0941）獲北水淨入8.35億元，工行（1398）、招行（3968）及建行（0939）分別淨入5.4億元、5.2億元及3億元。騰訊（0700）則遭淨沽4.73億元，中海油（0883）亦走資1.75億元。

82隻藍籌77隻下跌

82隻藍籌昨有77隻下跌，科技股普跌，騰訊、阿里巴巴（9988）跌逾1%，美團（3690）、京東（9618）跌超過2%；小米集團（1810）被高層減持套現，股價急跌7.1%，見逾兩個月低位；除新地及領展，長實（1113）、恒隆（0101）亦跌逾1%，獲母公司收購資產的新世界（0017）逆市升0.4%；內地純淨水市場打價格戰，農夫山泉（9633）挫7.3%，是跌幅最大藍籌，康師傅（0322）跌6.4%，友邦（1299）六連跌，昨跌逾2%至1個月低位。

資深股評人郭思治表示，對大市於期指結算日下跌感失望，昨明顯是好倉大戶未有做好「維穩」操作。他認為昨天的沽壓其實不算太重，但既然好友「咩都唔做」，淡友就趁機進一步推低指數，昨日恒指跌穿了10天、20天和50天線，兼且有一定距離。若移動線方面進一步受壓，下一個技術防守位要下試250天線、即約17,500點左右。

分析：政策隨時出台 不宜太淡

展望後市，郭思治認為7月份不宜看得太淡，尤其是上旬，北京隨時有政策出台，甚至推出利好港股措施賀回歸，隨時重上18,000點，不過他強調，市場始終缺乏資金及經濟條件不好，即使升市也未必有力維持。

明報記者

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