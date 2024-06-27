福士50億美元入股美電動車Rivian

福士股價挫逾2% DAX最差成分股

Rivian周二美股收市後延長交易時段，股價曾急升56%，周三升幅收窄至40%以內。但外界擔心開支增加兼合作前景不明朗，福士周三股價曾跌逾2%，是德國DAX指數表現最差成分股。

福士周二美股收市後宣布，投資10億美元收購Rivian可換股債券，12月開始轉成股份，未來兩年再各投資10億美元增持。雙方並成立各持股一半的合資公司，福士將於今年第四季和後年合共提供20億美元資金，從而分享Rivian的一體化電動車研發平台及運作軟件等，有助降低成本。

今次是福士第二次與電動車公司合作，去年7月該公司已投資7億美元入股小鵬汽車（9868），拓展技術和針對中國的電動車平台，更準備推出合資車款，但與Rivian沒有類似計劃。

分析認為Rivian虧損龐大，單計第一季已蝕逾14億美元，相當於每售一輛車就蝕3.8萬美元以上，交易是提供一線生機，但對「燒錢」營運的問題沒大幫助。

福士面對中國較低價電動車搶佔市場，今次或能將美國高端技術引入歐洲，但關注資本投資佔收入的目標比率升至12%，較同業標緻等母公司Stellantis最高8%更多。而且福士的多元化供應商文化與Rivian垂直一體化模式如何整合亦是問題。

（綜合報道）

[國際金融]