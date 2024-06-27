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經濟
國際金融

日圓兌美元跌穿160 見近38年低位

【明報專訊】美國聯儲局有官員預期今年不減息，美元連續第二天反彈，美匯指數曾突破106，見近兩個月高位。其他貨幣明顯弱勢，日圓「破底」見近38年低位，歐元兌美元曾跌穿1.067，是5月初以來最低，只有澳元因應通脹數據受支持。日圓周三跌穿160兌1美元關口，曾經見160.5以上，是1986年底以來首次，每百日圓兌港元曾低見4.86左右。

分析：日圓或跌至165才干預

日本官員再次「出口術」，負責匯率政策的財務省財務官神田真人周三形容，日圓近期走勢迅速而且「一面倒」，正以高度緊迫感關注匯率，重申必要時採取適當措施處理。雖然4月底至5月初，即上次日圓失守160關口時，日本曾用620億美元干預匯市，但分析認為央行沒有加息配合，令美國和日本息差仍然較闊，基本因素始終不利日圓。

富國銀行認為官員近期似乎加強警惕，但由於市場未見重大波動，估計可能待跌至165兌1美元水平才干預。路透關注美國周五公布聯儲局通脹指標，即個人消費開支物價指數（PCE），若低過預期引發減息憧憬，或能減輕日圓壓力。

歐元的減息預期則已升溫，身兼歐洲央行管治委員的芬蘭央行行長雷恩（Olli Rehn）周二接受彭博訪問時認為，市場預期今年再減息兩次，明年進一步減息最多1厘至2.25厘是合理。但同場的另一位歐洲央行管治委員、拉脫維亞央行行長卡扎克斯（Martins Kazaks）強調毋須急於減息，應該基於數據判斷下一步行動。市場曾預計繼本月之後，歐洲央行最快9月再減息，年底前75%機會再減。

澳洲通脹升溫 大行料8月加息

不過，澳洲減息憧憬不但消散，反而重燃加息預期，事關當局周三公布，5月整體通脹升0.4個百分點至4%，高於市場預期3.8%。核心通脹指標截尾均值升0.3個百分點至4.4%，是半年高位，明顯高於澳洲儲備銀行2%至3%目標。瑞銀和德意志銀行隨即估計，澳洲8月下次議息時將加息。其中瑞銀更警告若通脹沒有明顯回落，11月有再加息的風險。澳洲國民銀行就將首次減息時間預測由今年11月推遲至明年5月，但補充通脹升溫與旅遊開支有關，較核心的服務業通脹仍在降溫，短期未必一定加息。

受減息憧憬降溫影響，美股周三早段偏軟，道指曾跌逾200點，失守39,000點關口，其後一度失復失地。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等科技股早段做好，帶動納指低開後曾倒升。聯邦快遞（Fedex）（美：FDX）業績好過預期，股價曾急升逾14%。

（綜合報道）

[國際金融]

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