報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年6月27日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
置地伙奢侈品牌78億升級中環王國 2028年完工 10旗艦店租用樓面倍增
元朗多層現代產業大樓地延至12月27日截標
官方樓指上月跌1.2% 「撤辣」後首跌
租金指數連升3個月 創4年半新高
美聯發盈喜 首5月賺1.7億
香港電訊68億售附屬公司四成權益 涉無源光纖網絡服務 招商局為買家
無源光纖網絡獲垂青 用戶享極高速多裝置體驗
新世界向母企售前海大廈權益 作價15億 料收益逾1.1億
恒指萬八關爭持 成交連續3天不足千億
東亞上調恒指今年目標至19900點
外電：太古擬發債最多39億
中信入稟要求許家印交「發迹屋」抵債 尖沙嘴375呎單位 清還逾53億人幣部分債項
哪吒母企合眾新能源汽車申來港上市
中國10年國債息 跌至22年新低
騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩23小時
積金易平台正式運作 萬通順利轉移
北京再出招撐樓市 放寬房貸利率
中國動向去年轉蝕 仍派末期特別息
AEON信貸財務 首季收入升12%
OpenAI下月禁中國等API 分析：港料同受影響 或包括新iPhone用戶
日圓兌美元跌穿160 見近38年低位
福士50億美元入股美電動車Rivian
張兆聰：Alphabet續破頂 穩健之選
人民幣定存高息精選
技術取勝：海螺創業守6.8元可延續升
劉思明：日常消費股提防短暫反彈後轉低迷
周顯：證監「業績」 愈少愈好
湯文亮：迫得緊 唯有「躺平」
立法會會計界議員黃俊碩：地價收入減 倘財赤持續須節流
劉思明：日常消費股提防短暫反彈後轉低迷
【明報專訊】港股低位有承接但反彈乏力，在半年結前資金似乎一邊獲利一邊補倉。日常消費股或有資金趁低吸納，但要提防短暫反彈後會繼續低迷。
上 / 下一篇新聞
置地伙奢侈品牌78億升級中環王國 2028年完工 10旗艦店租用樓面倍增
元朗多層現代產業大樓地延至12月27日截標
官方樓指上月跌1.2% 「撤辣」後首跌
租金指數連升3個月 創4年半新高
美聯發盈喜 首5月賺1.7億
香港電訊68億售附屬公司四成權益 涉無源光纖網絡服務 招商局為買家
無源光纖網絡獲垂青 用戶享極高速多裝置體驗
新世界向母企售前海大廈權益 作價15億 料收益逾1.1億
恒指萬八關爭持 成交連續3天不足千億
東亞上調恒指今年目標至19900點
外電：太古擬發債最多39億
中信入稟要求許家印交「發迹屋」抵債 尖沙嘴375呎單位 清還逾53億人幣部分債項
哪吒母企合眾新能源汽車申來港上市
中國10年國債息 跌至22年新低
騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩23小時
積金易平台正式運作 萬通順利轉移
北京再出招撐樓市 放寬房貸利率
中國動向去年轉蝕 仍派末期特別息
AEON信貸財務 首季收入升12%
OpenAI下月禁中國等API 分析：港料同受影響 或包括新iPhone用戶
日圓兌美元跌穿160 見近38年低位
福士50億美元入股美電動車Rivian
張兆聰：Alphabet續破頂 穩健之選
人民幣定存高息精選
技術取勝：海螺創業守6.8元可延續升
劉思明：日常消費股提防短暫反彈後轉低迷
周顯：證監「業績」 愈少愈好
湯文亮：迫得緊 唯有「躺平」
立法會會計界議員黃俊碩：地價收入減 倘財赤持續須節流
置地伙奢侈品牌78億升級中環王國 2028年完工 10旗艦店租用樓面倍增
元朗多層現代產業大樓地延至12月27日截標
官方樓指上月跌1.2% 「撤辣」後首跌
租金指數連升3個月 創4年半新高
美聯發盈喜 首5月賺1.7億
香港電訊68億售附屬公司四成權益 涉無源光纖網絡服務 招商局為買家
無源光纖網絡獲垂青 用戶享極高速多裝置體驗
新世界向母企售前海大廈權益 作價15億 料收益逾1.1億
恒指萬八關爭持 成交連續3天不足千億
東亞上調恒指今年目標至19900點
外電：太古擬發債最多39億
中信入稟要求許家印交「發迹屋」抵債 尖沙嘴375呎單位 清還逾53億人幣部分債項
哪吒母企合眾新能源汽車申來港上市
中國10年國債息 跌至22年新低
騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩23小時
積金易平台正式運作 萬通順利轉移
北京再出招撐樓市 放寬房貸利率
中國動向去年轉蝕 仍派末期特別息
AEON信貸財務 首季收入升12%
OpenAI下月禁中國等API 分析：港料同受影響 或包括新iPhone用戶
日圓兌美元跌穿160 見近38年低位
福士50億美元入股美電動車Rivian
張兆聰：Alphabet續破頂 穩健之選
人民幣定存高息精選
技術取勝：海螺創業守6.8元可延續升
周顯：證監「業績」 愈少愈好
湯文亮：迫得緊 唯有「躺平」
立法會會計界議員黃俊碩：地價收入減 倘財赤持續須節流
prev
next