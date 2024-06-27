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經濟

積金易平台正式運作 萬通順利轉移

【明報專訊】積金局昨日公布積金易平台正式開始運作，主席劉麥嘉軒發表網誌，表示第一個轉移至平台的強積金受託人萬通信託，昨日起透過積金易管理強積金行政工作，萬通強積金所有帳戶資料，經過一個星期準備工作和數據轉移程序後，已經成功由公司行政系統轉移至積金易平台。她表示，大部分僱主普遍滿意積金易用戶體驗，成員和僱主註冊積金易的過程整體順暢，成員平均只需5分鐘便可完成，僱主註冊雖然比成員填寫較多資料，但亦只需約10分鐘便可完成。

行政工作轉移後，劉麥嘉軒呼籲參加萬通信託強積金的僱主，應盡快註冊積金易，僱主暫時仍可以支票繳付強積金供款，惟支票須郵寄至積金易或送至積金易服務中心投遞箱。為協助僱員和僱主順利過渡，積金易公司本月中旬已提供全面支援服務，包括接受僱主預約外展服務到公司，舉辦免費培訓課程，協助企業人力資源部門人員熟習操作，當局亦會向強積金中介人提供培訓。

首批將有5家受託人轉移至積金易平台，劉麥嘉軒表示，第二間積金易的中國人壽信託，計劃成員及僱主可由7月12日起註冊，於7月29日起使用積金易處理強積金的行政工作，第三間加入的交通銀行信託，則會在周五（28日）向其計劃成員及僱主發放資訊包。積金局早前公布，當局將按受託人管理資產規模，由小至大逐步遷移，預期明年全部加入。

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