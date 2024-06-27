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經濟

中國10年國債息 跌至22年新低

【明報專訊】市場預期內地利率繼續下行，市場缺乏長年期固定收益資產，資金追逐中國國債推升債價，昨日中國10年期國債孳息率跌穿4月底的低位，全日下跌1.3點子（1厘等於100點子）收報2.218厘，為2002年以來新低。彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，內地缺乏優質資產，國債買盤不會輕易止賺，人民銀行可能會收緊短債流動性，甚至拋售國債以阻遏債息下行。但內地長遠經濟潛在增速放緩和人口老化下，中國貨幣政策短期內不會重返緊縮周期，利率下行料為常態。

昨晚離岸人幣跌穿7.3關

昨日人行已有行動阻緩債息下跌，在半年結前資金流動性較緊張時，淨回籠7天期逆回購280億元，結束6日連續淨投放，資金緊張會有助推升市場利率。人行早前已發聲關注市場變化及潛在風險，稱必要時會向市場沽出國債等低風險債券。昨日中國10年期國債孳息率較同期美息低2.04厘，雖未再跌至4月底低位2.44厘，不過仍處於近2005年以來最低水平，拖累5月以來人民幣匯率持續走弱，截至昨晚10時半，離岸人民幣跌穿7.3關口，下跌130點子報7.3015，在岸人民幣跌37點子報7.2666，在岸、離岸價均續創去年11月以來低位。

昨日人民銀行連續6日下調人民幣中間價，創1年以來最長紀錄，較周二貶23點子報7.1248。瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，人行可能釋放貶壓，中間價走弱是清晰信號反映人行近期將推出的政策會影響人民幣貶值，亦與中美貿易風險潛在升溫，預先貶值匯率有關。不過人行擔憂資本外流，貶值會緩慢進行。

相關字詞﹕中國國債 人民銀行 人民幣

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