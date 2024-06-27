哪吒母企合眾新能源汽車申來港上市

【明報專訊】新股IPO市場繼續活躍，再有內地電動車品牌入表申請來港上市。「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車昨在港交所（0388）網頁上載初步上市文件，中金、摩根士丹利、中信証券、農銀國際、招銀國際為其聯席保薦人。此前，有傳合眾新能源汽車計劃集資約10億美元（約78.3億港元）。財務方面，公司自2021年起持續虧損，2023年公司擁有人年內虧損為68.1億元（人民幣，下同），按年擴大2.1%；同期收入135.5億元，按年增3.9%。
Saint Bella稱申上市 去年扭虧
另母嬰護理起家的家庭護理集團Saint Bella昨日凌晨發新聞稿稱向港交所入表申請上市，但至昨晚截稿仍未見港交所網頁上載其初步上市文件。根據公司新聞稿，去年Saint Bella營收5.6億元，較2021年增1.16倍；公司去年錄經調整利潤2080萬元，扭轉2022年的經調整虧損4460萬元。公司在上市前已引入多位知名股東，包括騰訊 （0700） 、中國人壽 （2628） 、Mirae Asset、太古地產 （1972） 、新鴻基公司（0086）及高榕資本等。
外電：嘀嗒出行每股6元定價
另外，據了解內地線上慢性疾病管理平台方舟雲康將在本周五（28日）開始招股，今日召開全球發售新聞發布會。花旗、瑞銀及農銀國際為其聯席保薦人。根據灼識諮詢的資料，以2023年平均月活躍用戶計，方舟雲康是中國最大的線上慢疾病管理平台，其透過健客平台提供綜合醫療服務及線上零售藥店服務。
此外，內地網約車平台嘀嗒出行（2559）將於本周五（28日）上市，外電引述消息指嘀嗒出行以每股6元定價（即招股價範圍5至7元的中位數），集資約3000萬美元（約2.34億港元）。