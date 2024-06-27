明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

無源光纖網絡獲垂青 用戶享極高速多裝置體驗

【明報專訊】香港電訊（6823）原本獨家營運無源光纖網絡，現將引入招商局資本參股40%，變成長期合作伙伴，聯手發展。無源光纖網絡一下子引起市場重視，與其為用戶帶來極高速、多裝置及極低時延的網絡體驗有關，亦愈益引起各大電訊商及基建投資者重視。當香港電訊建成首個掌握50G PON技術的無源光纖網絡基建後，自然瞬即引起各方垂青。

所謂無源光纖網絡（PON）或被動式光纖網絡，其強項是毋須電源便可處理信號，這便利構建基建時，使用的零部件變得更細小，構建成本會比過往低，並為日後擴充及提升網絡時提供更大彈性。業界早於2007年着手投入無源光纖網絡研發，由EPON、GPON開始，到2019年邁向10G境界，到2022年落實50G PON的標準，令網速大幅提升。據香港電訊指出，運用50G PON的網絡，下載速度達50Gbps，配合新的Wi-Fi 7技術後，便可支援多裝置同時流暢應用不同網絡，網絡平均時延比1000M光纖網絡降27%。

由於無源光纖網絡的效益日益彰顯，各網絡商已紛紛參與投資，當中有線寬頻早年便着手提升網絡發展千兆級的GPON，提升用戶上網體驗。中國移動（香港）亦投入開發10G級的XGS-PON技術等，反映電訊商早已為進階至極高速下載，甚至提升接駁至最後一里到戶的電訊網絡體驗，作為競爭手段，相關技術亦引起基建投資者垂青，意圖入市分一杯羹。

相關字詞﹕中國移動（香港） 有線寬頻 招商局資本 香港電訊

上 / 下一篇新聞