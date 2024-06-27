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經濟

香港電訊68億售附屬公司四成權益 涉無源光纖網絡服務 招商局為買家

【明報專訊】電訊盈科（0008）旗下香港電訊（6823）昨日宣布，將以8.7億美元（約67.9億港元）現金代價，出售經重組並載有無源光纖網絡業務的Regional Link Telecom Services Holdings Ltd（RLTSH）40%股權，予招商局資本為首財團。有關交易在取得包括政府或監管許可，以及香港電訊達成主服務協議後，料不遲於明年6月30日或雙方同意的其他日期，完成交易。

明報記者 陳偉燊

香港電訊指出，是次交易套現所得，將用作一般公司用途包括償還債務，並會以股權交易入帳，因此不會產生任何損益，RLTSH仍為香港電訊的間接附屬公司。電盈及香港電訊指出，今次引入投資者作為長期合作伙伴，得以釋放無源網絡業務的價值，並與招商局資本分擔進一步擴展網絡基建相關的未來資本開支。包括RLTSH在內的集團公司原有截至2023年底的備考綜合溢利及資產淨值分別達10.04億元及37.55億元計，今次交易的市盈率及市淨率分別達16.9倍及4.1倍，比香港電訊的13.3倍及1.9倍為高。按作價計，重組後的RLTSH估值約達169.75億元。

主服務協議初始期15年

香港電訊今年3月下旬才宣布，成為全港推出50G PON（無源光纖網絡）技術的首家電訊商，隨着RLTSH大力參與無源基建業務，一般料新的技術有望成為推動RLTSH未來發展的核心。電盈發言人指是次交易並不會影響香港電訊現有服務。根據公告，買賣雙方及RLTSH亦簽訂主服務協議，以確保服務提供方須提供或促成各項網絡接入服務，令香港電訊能向終端用戶提供銅纜和光纖連接等各項服務，主服務協議初始期為時15年，並在之後5年一續，每年收取最低服務費17.5億元。

招商局：無源光纖等將接入網絡資產

雖然電盈及香港電訊對無源網絡發展未有更多篇幅披露，但是招商局資本的公布留下註腳，並透露香港電訊會將其無源光纖及銅纜接入網絡資產，當中包括全部香港光纖及樓宇佈線等，其形容這為「香港市場近年來最大的無源網絡基礎設施交易」，並指雙方將在大灣區及其他區域深度合作及拓展業務。招商局資本還透露，匯豐銀行擔任該公司的獨家財務顧問，ING銀行香港分行、民生銀行香港分行及匯豐牽頭提供融資，民銀國際亦參與有關交易。

相關字詞﹕招商局資本 香港電訊 電訊盈科

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