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經濟
香港地產

美聯發盈喜 首5月賺1.7億

【明報專訊】受惠於「撤辣」效應，過去數月一手成交活躍，連帶地產代理收入亦增加。美聯集團（1200）昨發出盈喜，預料今年6月底止半年盈利將按年大幅增加，主要由於旗下「美聯物業」及「香港置業」業務，於今年首5個月集團錄得之權益持有人應佔淨溢利約1.7億元，去年首6個月為3900萬元。

該集團解釋，上述盈利提升乃由於美聯抓緊香港住宅物業市場於今年3月至5月期間之反彈，以及集團於香港之穩定市場佔有率及營運效率的提升，加上集團在內地去年最後一季實施一系列策略性措施，集團在內地的經營業績得到顯著改善。

美聯集團主席黃建業指出，「撤辣」引發潛在的本地置業需求，人口持續流入更帶來強勁的購買力，惟高息環境相信短期內維持，而且經濟未明及新盤存貨積壓，加上地緣政治風險，皆對香港的經濟及樓市構成持續壓力，導致住宅物業成交或現波動，故對後市審慎樂觀。

黃建業：下半年成交價量輕微回落

黃建業重申，樓市最壞時刻已過，惟高息、經濟未明、新盤存貨積壓以及地緣政治四大利淡因素仍然存在，猶如「緊箍咒」一直困擾樓市，抵消「撤辣」效力，預計下半年樓市成交價量皆會較上半年輕微回落，惟新盤「價低量足」，將持續成為焦點，交投較理想，可望錄約9000宗，與估計上半年宗數相若；下半年二手成交料回落至20,400宗，較上半年減少約6%。樓價方面，相信在落實減息前仍會受壓，至於下跌速度及幅度，則視乎美國減息步伐，即使今年內未減息，料全年樓價亦僅跌約3%。

另該集團公布，即日起晉升馬泰陽為美聯集團行政總裁（住宅），直接向副主席黃靜怡匯報，專責集團中國內地、本港、澳門三地住宅物業之銷售業務，協助管理層進一步提升業績，馬泰陽同時兼任美聯物業中國部暨香港置業行政總裁。

[香港地產]

相關字詞﹕盈喜 黃建業 美聯集團(1200)

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