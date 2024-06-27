置地伙奢侈品牌78億升級中環王國 2028年完工 10旗艦店租用樓面倍增

明報記者 甘潔瑩

面對零售寒冬，加上恒地（0012）中環海濱地王零售商業項目首期將在2026年落成，作為中環大地主之一的置地，與現有的奢侈品牌租戶合作。新任置地行政總裁史米高（Michael Smith）稱，項目不僅印證中環作為香港商業和零售中心的地位，更可進一步鞏固置地中環物業組合作為全球最具吸引力的生活和工作地點。項目工程將分階段進行，整體為期約3年，期間廣場會繼續營業。

整個改造計劃目的是打造品牌旗艦地標，當中置地廣塲中庭、置地歷山及置地太子各設3座地標，置地遮打則設有一所品牌之家旗艦地標。參與品牌全屬國際奢侈品牌，如卡地亞、CHANEL、聖羅蘭等，十大主要租戶會將店舖面積擴充1倍以上，打造10座樓高2層至8層的中環旗艦地標，合計逾22萬方呎。

蘇富比旗艦藝廊下月開幕

另置地歷山將沿遮打道建一條嶄新的鐘表珠寶精品大街，置地廣塲中庭將設置美妝天地，同時與告羅士打大廈及公爵大廈3樓的全新辦公室大堂貫通零售、餐飲及生活休閒空間。置地遮打將引入國際拍賣行蘇富比的旗艦藝廊，預料下月開幕，面積約2.4萬方呎。整個工程完成後場內將有逾100家餐飲品牌，共佔地約26萬方呎，當中超過30家是全新或重新改造的餐廳。

完成後100家餐飲品牌佔地26萬呎

因應零售空間的增長，置地將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶，預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。

置地香港及澳門商用物業首席商場業務總監李國榮表示，項目亦是落實「GLOBAL CENTRAL旗艦中環」策略的重要一環，強調集團一向是最尊貴客戶的聚腳地，2023年度置地廣場的人均消費高達100萬元。被問及港人北上消費影響，李氏續稱，確實有顧客流失，或會到日本旅行購物等，主要是受匯價影響，集團將繼續提升旗下商場奢侈品購買體驗，以便吸引更多顧客。

[香港地產]