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基金特區：安聯：3方面覓高回報中資股 長線投資宜結合股價升幅股息總回報

【明報專訊】隨着內地經濟增長步伐趨向溫和，安聯投資高級基金經理鍾秀霞認為，一般企業盈利難如過去般錄高增長，長線投資中資股應着眼於結合股價升幅及股息的總回報，可從具結構性增長、盈利穩定增長及市場份額增長三大方向，發掘能提供較高總回報的中資股。

鍾秀霞指出，近月港股偏軟，為港股自年初低位急升三成後，獲利回吐所致，認為港股已觸底，基於內地積極推出政策穩定經濟，有助提振市場信心，同時中國經濟也有望受惠於美國減息；另一方面環球投資者開始憂慮美國經濟增長放緩，有需要調整環球資產配置，再加上近年內地企業增加派息及進行回購，也增強了股市根基，為市場復蘇提供條件，但由於市場仍在觀望內地房地產市場回穩，還有美國大選此一不確定因素，且港股目前已累升不少，故預期下半年港股較大機會維持上落市格局，並會較為波動。

料港股下半年較波動

過去兩年港股的沽壓，主要來自市場對中國經濟前景的憂慮。鍾秀霞表示，投資者要對內地及香港市場完全恢復信心，需待房地產市場回穩，目前市場並不期待內地樓價回升，只期望房地產市場穩定下來，不再拖低中國整體經濟增長，因目前內地部分產業如創新科技、新能源及旅遊等仍有增長，但相關增幅不足以完全抵銷房地產市場下跌的影響，故相信只要房地產穩定，市場信心將有較明顯的提升，而近期內地推出多項措施刺激樓市，部分一線城市的房地產市場交投已有好轉迹象。

內地樓市倘回暖 經濟難V形反彈

內地樓市回穩或仍要等待一段時間，鍾秀霞稱，即使樓市回暖，經濟也不會出現V形反彈，因內地經濟已由過去高速增長的時期，轉向以溫和步伐增長的階段，投資中資股也需有新思維，過去中國經濟增長曾逾10%，不少企業盈利可與經濟同步增長，部分高增長企業盈利增幅更可達20%至30%，至今中國經濟增速為溫和的5%，一般企業盈利增長難再達過去的高水平，股價升幅自然受限，故未來投資中資股宜着眼於結合股價升幅及股息的總回報。

至於選股，鍾秀霞認為可從3方面入手，第一方面可從具結構性增長的行業入手，因此類行業不受經濟周期影響，目前可受惠於進口取代、工業升值及新能源等行業，不僅具大型結構性增長趨勢，並且具國策支持，以工業升值為例，中國作為全球第二大經濟體，在科技創新的投資龐大，因整體供應鏈也需要升級，方可配合科技發展，但亦提醒即使行業具備長線增長趨勢，選股時也要考慮估值是否合理。

從盈利穩定增長等行業入手

至於第二方面，鍾秀霞表示，還可留意盈利穩定增長的企業，此類企業的特點為盈利可隨經濟穩定增長，投資需求不大，意味公司資金會較為充裕，投資者可選當中資金管理良好，並願意回饋股東，持續派息的股份，結合股價升幅及股息後，此類股份有望為投資者提供高單位數的總回報，而現時此類優質收息股不限於國企，基於近年不少民營企業也積極增加派息。

鍾秀霞續稱，第三方面可從市場份額有所增長的企業入手，如部分行業於過去數年受疫情影響，行業出現整合，行業領導者得以進一步擴大於內地的市場份額，旅遊業是其中之一，疫後未被淘汰的旅遊相關企業，受惠於競爭環境改善，宣傳成本減少下，仍可拓展市場份額，盈利增長空間進一步擴大，又如部分行業因內地加強規管，以保持行業長線健康發展，行業汰弱留強下，個別企業的市場份額亦有增長空間，教育行業是其中一個例子。

選股需留意企業出品可取代性

市場份額增長不限於內地，鍾秀霞表示，部分行業面對內地市場飽和，或內地市場增長減慢的情况下，開始將增長點轉向出口，拓展海外市場份額，如部分消費品、汽車及機械等，雖然出口或會面對地緣政治問題，但她認為內地產品的競爭力持續提升，過去內地產品競爭優勢主要在價格及成本上，近年產品質素提升下，整體競爭力增強，個別高質素產品即使面對出口關稅的提升，也有能力將部分增加的成本轉嫁予消費者，因此選股時需要留意相關企業出品的可取代性。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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