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經濟

香港地產

恒地黃浩明：市場需重新累積購買力

【明報專訊】近日新盤銷情稍為降溫，恒地（0012）執行董事黃浩明表示，樓市「撤辣」後交投變得活躍，消化一批購買力後，現時市場需要重新累積購買力，屬市場預期之內，價錢亦相對平穩，相信隨着未來減息，樓市會有改善。

料減息後樓市有改善

黃浩明昨出席集團「Breaking New Ground突破恒常界限」活動時指出，若市道平穩發展，集團旗下樓盤定價亦會平穩。對於投地策略方面，他指集團一向採貨如輪轉方針，下月中截標的沙田小瀝源地皮，集團亦有研究 ，並已就洪水橋換地項目提出申請，正待政府處理。

此外，對於本地零售市道低迷，恒地租務（二）部總經理江寶欣認為，雖然目前市况具挑戰性，但旗下商場租務表現穩定，目前主要商場維持超過97%水平，上半年租金亦有輕微升幅，表現優於大市。至於北上消費對本地零售影響，她認為北上消費已屬常態，商場亦提升租戶組合，以將軍澳新都城為例，通關後人流每個月都有升幅，而部分行業如家品生意額比2018年高。

另一方面，暑假將至，多個商場推出不同優惠，新地（0016）旗下其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場等，推出多項購物優惠及推廣活動，包括推出「2X積分賞」、1元請睇戲、購物滿指定金額享最高15%回贈達3000元電子優惠券等，而多區商場將於7月1日長周末假大派棉花糖、爆谷等。信和集團旗下多個商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地等，推出「7.1假日狂賞」，一連3日送出總值30萬元現金券，顧客只需消費滿710元或以上，即可換領100元S現金券一張。

相關字詞﹕信和集團 新地 商場優惠 江寶欣 恒地 黃浩明

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