21 BORRETT 4房1.17億沽 實呎5.4萬

另長實同系4月推出至今累售近570伙、吸金達107億元，與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，本周六起以先到先得形式發售9伙，屬實用面積746至813方呎3房戶，為第2B座最後9伙，折實價1741萬至1969萬餘元、折實呎價2.19萬至2.64萬元。

天璽．海4房1.152億沽 實呎5.38萬

市場昨日另一宗逾億元一手成交，來自新地（0016）啟德跑道區天璽．海，招標售出第1座11樓A室，實用面積2143方呎4房戶，成交價1.152億元、實呎5.38萬元。成交紀錄冊顯示，買家如於180日成交可獲3%回贈、另有1萬元新地會回贈，以及4.25%印花稅直送；天璽．海本月暫錄兩宗成交、套現約1.5億元。跑道區同區、恒地（0012）牽頭的天瀧亦錄新成交，售出第2座19樓B室，實用面積1002方呎3房戶，成交價3270萬元、實呎3.26萬元。

ST.GEORGE'S 兩日兩成交

此外，信置（0083）牽頭發展、已屬現樓的何文田ST.GEORGE' S MANSIONS，連續兩日錄成交，新售出第2座12樓B室，實用面積1868方呎3房戶，連車位成交價9500萬元、實呎5.08萬元；項目本月暫售4伙、吸金總額約3.1億元。合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新售出兩伙，包括第1座16樓B室，實用面積2247方呎4房戶，連車位成交價6445.56萬元、實呎2.86萬元；另第1座16樓實用面積1956方呎A室，同屬4房戶，作價5183.4萬元、實呎2.65萬元。凱玥本月至今累售5伙，吸金近3億元。