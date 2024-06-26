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經濟
2024年6月26日星期三
股市最前線
港出口升14.8%符預期 輸美飈26.6% 進口增9.6%高預期 政府：出口料續保持正面
人幣尋底拖低A股 港股18000爭持
恒指公司：港股收益率居亞太榜首
MPF半年回報6% 人均賺1.3萬
宇航人申港上市 經營沙棘產業
大額倉位異動 華置曾飈43% 市場料大劉夫妻持倉部署企業行動
旺旺去年多賺18% 末期息大增57%
招商局基金執董險勝連任 ASM持股增至9% 擬要求基金回購
思捷洽售商標大中華域名 代價3.7億 磋商進最後階段
金融學院：兩新興科技為港金融服務業帶來新機遇
彭博：美團擬今年發債集78億
空巴缺零件 降交付目標 調低業績展望 股價曾挫12%
Nvidia市值3日減3.4萬億 破紀錄
彭博：印度查程式揀股基金員工偷步入市
張兆聰：總理提「固本培元」 A股港股設局偏弱
美元定存高息精選
彭添裕：富達國際：港債券收益不遜美債
技術取勝：吉利汽車或下試8.5元
Skytrax全球最佳航企 國泰排名升至第五
港股稍穩 教育股整固調整可吼
周顯：買樓睇長線
湯文亮：逃離搵錢地方 最愚蠢
新世界執董帳蝕兩成沽柏蔚山兩伙 6年前4376萬買入 現共3480萬易手
內地客租晉環4房戶 租8萬每呎66元同破頂
21 BORRETT 4房1.17億沽 實呎5.4萬
尚逸加推31伙 折實均呎逾2萬
恒地黃浩明：市場需重新累積購買力
榕哥陳皮燒鵝15萬租砵蘭街舖
凱和山屆現樓 設分層洋房選擇多元
屯門同區新盤黃金海灣‧意嵐將登場
基金特區：安聯：3方面覓高回報中資股 長線投資宜結合股價升幅股息總回報
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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