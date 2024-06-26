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經濟
國際金融

彭博：印度查程式揀股基金員工偷步入市

【明報專訊】印度一間以電腦程式盤投資締造5.6倍回報的基金公司，遭監管機構調查員工是否涉及內幕交易，可能令高增長之路中斷。彭博引述消息指出，印度證券監管部門正調查Quant Mutual員工在股價敏感消息曝光前，偷步買賣相關股份的內幕交易行為，可能需時數個月。Quant Mutual確認收到當局要求提交資料，正全力回應和定期上報數據。消息稱，公司或重組風險管理部門，引入更多富經驗人士。

Quant Mutual於2008年金融海嘯時成立，通過電腦建立計算模型，考慮基本因素、投資者行為和流動性，以較頻繁買賣股票獲利，成功預視市場2009年3月見底，還有印度政府刺激經濟政策下，2021年小型股和去年國營企業股份升浪，旗下小型股基金自2019年以來，每年平均回報逾43%，有一年更達88%，明顯跑贏基準指數同期63%升幅。該公司管理資產規模，由2019年24億印度盧比，5年間大幅膨脹386.5倍至9300億盧比（逾870.6億港元）。據報公司與客戶、基金分銷商會面時都拒透露選股系統細節，甚至無意主動推廣吸資金流入。

有投資平台相信基金確認受查後，投資者一般都先贖回離場觀望，類似情况的基金面對大量贖回壓力後，至今都難以恢復往日光輝。但亦有研究機構覺得，投資者着重回報多於管治，長遠影響未必很大。

另一間印度基金公司Axis員工前年亦涉及內幕交易，去年遭當局下令歸還3億盧比非法所得，21人被禁止參與市場交易。該公司管理的資產過去3年來只增長5.6%，遠遠跑輸行業逾30%升幅。

（綜合報道）

[國際金融]

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