MPF半年回報6% 人均賺1.3萬

總資產1.23萬億破紀錄

本月初至今，強積金錄投資收益約123億元，年初以來錄341億投資收益。計入強積金供款後，積金評論估計，截至6月底強積金總資產將約1.23萬億元，超2021年6月高位，創強積金總資產的歷史新高位，相當於每名強積金成員平均帳戶結餘有25.87萬元，年初以來增加約1.8萬元。

按個別資產類別基金表現，6月以亞洲股票基金表現最佳，錄5.08%回報，美股基金升2.99%排第2，香港及內地股票基金升2.19%排名第4，日本股票則蝕1.76%，為表現最差基金。

美股基金半年賺13.6% 債券跑輸

按年初以來表現，美股基金錄13.62%回報，為上半年表現最佳基金，亦為強積金推出以來第4佳的上半年表現，亞股基金升11.21%排第2，香港及內地股票基金升7.57%排第7。

上半年市場持續押後美國減息預期，債券基金表現較落後，環球債券基金年初以來蝕2.57%，為表現最差基金類別。俗稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金當中，核心累積基金和65歲後基金分別錄6.44%和1.44%回報。

積金評級主席叢川普表示，標普500指數已有逾一年沒有出現超過2%拋售，是2008年環球金融危機以來持續上升時間最長。他認為投資情緒似乎正在轉變，奠定投資者信心，在通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續下，或持續錄正回報。他提醒投資永遠存在不確定，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資減輕不確定性。