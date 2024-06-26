恒指公司：港股收益率居亞太榜首

恒指公司表示，年初至今亞太股市的回報率介乎負7.7%至29.7%，中位數為3.8%，香港股市年初至今上漲5.2%，表現與亞太地區平均水平一致。計入市場波動後，年初至今風險調整後回報率表現最好的三大市場分別為台灣、馬來西亞和日本。

美股BEER升至1倍 估值或過高

截至6月21日，根據彭博數據顯示，香港股市（以恒指為代表）的預期PE為9.3倍，股市收益率為10.7%，居亞太市場首位。此外，今年初以來香港BEER一直介乎0.3倍至0.4倍之間波動，低於1倍，理論上香港股市被低估。事實上，亞太區12個市場的BEER均反映除了印度以外，相關市場估值均不貴。亞太區12個市場的BEER中位數和簡單平均值分別為0.4倍和0.6倍。

值得注意的是，美國利率一直是股市重要驅動因素，其預期的變動可引起股市波動。自2022年3月起美聯儲加息以來，美股收益率和債券收益率逐漸趨同。2024年初至今，美國的BEER平均達至0.9倍；截至6月21日，美國的BEER已升至1倍，高於其長期平均值，表明美股目前的估值可能被高估。

美股以外可選亞太股市 港最吸引

恒指公司認為，除了印度的亞太股票收益率相對債券更具吸引力，當中港股估值最具吸引力。對有意將投資分散至美股以外的全球投資者而言，亞太股市可提供另一選擇，港股市場最具吸引力。