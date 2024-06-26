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經濟

港出口升14.8%符預期 輸美飈26.6% 進口增9.6%高預期 政府：出口料續保持正面

【明報專訊】5月香港外貿數據受惠低基數和內地外貿增長加快帶動，政府統計處公布，5月整體出口貨值3759億元，按年上升14.8%，符合市場預期，較4月增速11.9%加快，進口貨值則為3381億元，按年升9.6%，高於預期的8.5%，亦明顯較4月3.7%增速加快。本港外貿以轉口為主，有分析指內地、東南亞和美國需求改善有利本港外貿，即使7月起低基數效應漸減退下，估計出口仍可維持不錯表現。

明報記者 歐陽偉昉

5月本港有形貿易逆差121億元，相等於商品進口貨值3.1%，經季節性調整，截至5月的3個月，較對上3個月的商品出口貨值增1.5%，進口貨值則跌1.7%。5月本港與多個主要外貿地區的按年增長加快或跌幅收窄，向最大貿易伙伴中國內地商品出口增長加快至23.6%，整體亞洲出口上升18.7%，製造業市場馬來西亞、越南分別升50.2%和31.5%，出口往消費市場美國升幅加快至26.6%，歐盟則轉跌為升。

進口方面，自內地進口商品貨值升9.5%，部分主要進口地區貨值均錄升幅，特別是韓國和越南分別升59.6%和49.8%，來自美國及日本的進口則分別跌4.8%及1.1%。政府發言人表示，輸往不少其他主要亞洲市場出口亦有增長，雖然地緣政治緊張局勢會繼續帶來不確定性，若未來外部需求維持向好，香港的出口表現應會保持正面。

大新料港今年出口單位數升幅

去年同期本港進出口分別按年跌16.7%和15.6%，大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒認為，本港5月進出口增長加快，主要因去年低基數，而出口亦有對美貨品明顯復蘇帶動。中期而言，由於部分主要央行開始減息，或有助外圍需求進一步改善。不過，內地穩經濟措施對經濟支持作用仍有待觀察，加上歐美對內地部分貨品再加徵關稅，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰，估計今年全年出口或錄單位數升幅。

星展：電子零件需求增 利港出口

5月大部分主要貨品類別的進出口貨值均錄得升幅，主要項目電動機械及儀器的出口貨值按年升16.3%，進口升10.7%。星展香港經濟師謝家曦表示，電子零件佔本港出口六至七成，亞洲區內以至環球電子零件需求改善，有助本港轉口貿易，而內地需求改善、東南亞經濟亦較預期為佳，亦有利本港出口。去年第三季本港外貿增長回穩，低基數效應不再，他認為上述利好因素仍然存在，雖然本港外貿下半年增長將較現時放緩，但不會太差。

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