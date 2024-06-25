先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房

1991年透過公司名義以700萬購入

上述翠峰園洋房、實用面積2528方呎，本月中以1.018億元易手，實呎40,269元。資料顯示，同屋苑另一幢同面積洋房，於2021年以1.43億元易手，現成交價較同類單位3年前低29%。

不過，馬紹緩早於1991年透過PORTMENT COMPANY LIMITED名義以700萬元購入，現帳面獲利9480萬元，賺幅13.5倍。值得一提的是，該洋房1982年曾由香港賽馬會前身英皇御准香港賽馬會以540萬元購入，1983年以原價540萬元出售予海洋公園旗下子公司。

李錦記家族6300萬入市堅尼地台

此外，市場亦有部分名人入市。資料顯示，中半山堅尼地道20號堅尼地台低層A室，實用面積2240方呎，4房間隔，本月中以6300萬元連車位售出，實呎28,125元，買家為李學韻 Lee Andrea Hok Won及相關人士，為李錦記家族成員。原業主則於2008年3110萬元購入，持貨16年，帳面獲利3190萬元或逾1倍。

查毅超5420萬入市愉富大廈

另外，東半山愉富大廈A座低層2室，實用面積1570方呎，去年10月以5420萬元連車位易手，實呎34,522元，近日於土地註冊處登記顯示，買家以ETT Limited名義作登記，公司董事為現任特首顧問團之一、香港科技園公司董事局主席、長和系前主席李嘉誠外甥查毅超，由於購入時間為「撤辣」前，料需付樓價三成辣稅，即涉1626萬元。上述單位原業主於1998年1455萬元連1個車位購入，持貨26年，帳面獲利3965萬元或約2.7倍。

資料顯示，查毅超過往多次入市豪宅，包括2019年11月他以約9626萬元買入大潭紅山半島松柏徑雙號屋，實用面積3136方呎，呎價約3.07萬元，惟有關洋房及後涉及僭建和非法佔用政府土地，已被屋宇署釘契。