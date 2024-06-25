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經濟

香港地產

內地生每呎39元租NOVO 兩房新高 暑假租賃旺季來臨 內地生預付22萬租ONE SOHO一房

【明報專訊】暑假租務熱潮來臨，來港升學的內地生積極四出物色租盤，同時新入伙屋苑為市場帶來新一批租盤供應，其中分3期發展、提供約4500伙的屯門兆康NOVO LAND，旗下已入伙的第2期錄得不少租賃個案，有內地生以月租1.65萬元承租兩房單位，實用呎租近39元，創屋苑兩房呎租新高。另有內地生預繳約22萬元一年租金，租住旺角ONE SOHO一房戶，實用呎租高達60元。

明報記者 江俊洋

新地（0016）NOVO LAND近期首輪開售3B期，亦宣布加推及開展次輪銷售之際，項目第2期單位亦陸續入伙，市場連錄租賃成交。

美聯高級分區營業經理曾祥聰表示，NOVO LAND（包括1、2期）本月迄今暫錄約60宗租賃，佔大部分來自第2期，單位呎租屢創新高，其中屋苑2A期Arreso 5座中層G室，實用面積424方呎，兩房間隔，單位附送發展商的家俬放租不久，即有兩名就讀嶺南大學的內地生合租，並支付一年租金約19.8萬元，以每月租金1.65萬元成交，實用呎租38.9元，料創全個屋苑兩房戶呎租新高，租客於下月中起租。業主去年以588.11萬元一手購入，租務回報約3.4厘。曾祥聰又指出，是次呎租新高相當於屋苑開放式及一房單位近期呎租，而兩房單位呎租一般在35元水平。

University Hill首錄租賃

本地客1.65萬租兩房

至於鄰近香港中文大學的大埔白石角的University Hill亦於近周開始入伙，並錄得首宗租賃個案，市場消息指出，屋苑2A期漾日閣2座中層B6室，實用面積405方呎，兩房間隔，單位設發展商附送的家具，獲本地客以1.65萬元承租，實用呎租40.7元，業主去年5月約708萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

瓏璽4房4.25萬租出 上月買入享2.6厘回報

部分距離大學較遠、位處市區的單幢新盤亦受青睞，美聯分行區域經理劉志偉表示，旺角ONE SOHO低層A6室，實用面積298方呎，一房間隔，外望市景，吸引內地生洽詢，最終零議價以1.8萬元承租，實用呎租約60.4元，並一次過繳付一年租金，涉約21.6萬元。業主2021年5月約733萬元一手購入，租金回報約3厘。

另鄰近港鐵奧運站的瓏璽，有業主上月入市隨即將單位放租。香港置業分行營業經理周栢達表示，屋苑第1座極低層戶，實用面積1043方呎，4房1套連工人套間隔，望海景，以4.25萬元租予一對夫婦，實用呎租約40.7元。業主5月以約2000萬元買入上述單位，租金回報約2.6厘。

相關字詞﹕瓏璽 ONE SOHO 白石角 University Hill 內地生來港租樓 屯門 新地 NOVO LAND 第2A期 租務成交

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