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經濟
葉仕偉博士 金科育律

投資策略

葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力

【明報專訊】金融科技發揮作用的關鍵領域是推動金融包容性，利用區塊鏈和數位貨幣等尖端技術來提高財務透明度和永續性，為可持續金融（Sustainable Financing）和影響力投資（Impact Investment）的更廣泛目標做出貢獻。特別是對女性而言，數位金融服務可作為低收入女性採用和使用大量正規金融產品和服務的入口，擴大女性的選擇範圍及她們的金融和經濟彈性和賦權。對於數位金融服務供應商來說，低收入女性代表着巨大尚未開發的市場機會，尤其是利用科技縮小金融服務領域性別差距的金融科技公司。

統計數據很能說明問題——從創投資金的性別差異到全球女性缺乏正式的金融服務。事實證明，女性往往需面對極大風險。在全球範圍內，「小額信貸」（Micro-financing）為近2000萬貧困人口提供服務，其中74%的客戶是女性。在全球最大的小額信貸機構格萊珉銀行（Grameen Bank），90%以上的貸款客戶是女性。2021年，美國女性創辦的新創公司獲得了66億美元的巨額融資。然而，這令人印象深刻的數字僅佔創投總額的2.1%，其中最大的份額留給了男性企業。這種不平衡使現有的性別差距長期存在，並阻礙婦女經濟賦權。金融科技有潛力成為改變這種情况的驅動力。確實，女性管理日常開支方式往往比男性更可靠。但更重要的是，女性手中的貸款不僅有更好的機會改變生活，而且可以改善她們孩子的生活和社會繁榮。為什麼小額信貸和女性的結合如此有效？

從可持續金融角度看，女性對於自己和家庭都積極進取。在她們擺脫貧困的同時，她們也讓家人過上更好的生活。一旦獲得優勢，女性就更有可能將收入用於孩子的醫療和教育。養活自己和家人的婦女被賦予權力，她們在討價還價時有更多的選擇和影響力。

研究表明，婦女地位低下阻礙一個國家的經濟發展。小額信貸，為女性提供了作為女商人進入公共領域的機會，將她們的角色從家庭主婦擴展到養家糊口。隨着婦女參與經濟，她們也更熱中參與社會和政治。在社區內，她們可能會倡導變革，以改善自己及其他女性的生活。榜樣的力量也很重要，如果有更多的家庭看到婦女將所受的教育發揮作用，他們就會支付女兒上學的費用。對於使用小額信貸的女性來說，教育可以擴大她們的商業技能。掌握閱讀、寫作和基礎數學的女性更有能力為自己工作。許多小額信貸機構提供業務培訓、資訊取得、技術開發及政策和宣傳。女性和小額信貸，真正令人興奮的是正循環。

聯合國、世界銀行等組織將教育視為為女孩和婦女提供更多機會的關鍵。早在七八年前，當ESG MSCI被引入亞洲時，焦點主要集中在「社會（S）」——性別平等是關鍵主題，它也成功實現了當今董事會中，女性領導者比例達到最小30%的基準。隨着女性的事業成功，她們將投資子女的教育和健康，並提升女性在社區中的地位。透過提供便利和包容性的金融服務，金融科技為女性創業家，創造了獲得將創新想法變為現實所需的資本機會。

儘管女性在獲得正規金融服務和資本方面面臨諸多挑戰，但金融科技和金融普惠之間的協同作用帶來了一線希望。金融科技在縮小性別差距方面具獨特優勢，特別是為低收入和服務不足社區的女性，提供創新和量身定制的解決方案。同時，女性世界銀行業務正在努力透過為金融科技公司（特別是由女性創立的金融科技公司），提供了在大平台上展示其工作的機會來促進創新和包容性。透過擁抱金融科技，我們不僅在經濟上賦予女性權力，而且在全球釋放巨大的經濟潛力。說到小額信貸能造福社會，隨着金融科技的不斷發展，我們可以期待為所有人帶來一個更包容和公平的金融環境。

環境社會及企業管治基準學會投資委員會主席

[葉仕偉博士 金科育律]

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