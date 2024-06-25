葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力

統計數據很能說明問題——從創投資金的性別差異到全球女性缺乏正式的金融服務。事實證明，女性往往需面對極大風險。在全球範圍內，「小額信貸」（Micro-financing）為近2000萬貧困人口提供服務，其中74%的客戶是女性。在全球最大的小額信貸機構格萊珉銀行（Grameen Bank），90%以上的貸款客戶是女性。2021年，美國女性創辦的新創公司獲得了66億美元的巨額融資。然而，這令人印象深刻的數字僅佔創投總額的2.1%，其中最大的份額留給了男性企業。這種不平衡使現有的性別差距長期存在，並阻礙婦女經濟賦權。金融科技有潛力成為改變這種情况的驅動力。確實，女性管理日常開支方式往往比男性更可靠。但更重要的是，女性手中的貸款不僅有更好的機會改變生活，而且可以改善她們孩子的生活和社會繁榮。為什麼小額信貸和女性的結合如此有效？

從可持續金融角度看，女性對於自己和家庭都積極進取。在她們擺脫貧困的同時，她們也讓家人過上更好的生活。一旦獲得優勢，女性就更有可能將收入用於孩子的醫療和教育。養活自己和家人的婦女被賦予權力，她們在討價還價時有更多的選擇和影響力。

研究表明，婦女地位低下阻礙一個國家的經濟發展。小額信貸，為女性提供了作為女商人進入公共領域的機會，將她們的角色從家庭主婦擴展到養家糊口。隨着婦女參與經濟，她們也更熱中參與社會和政治。在社區內，她們可能會倡導變革，以改善自己及其他女性的生活。榜樣的力量也很重要，如果有更多的家庭看到婦女將所受的教育發揮作用，他們就會支付女兒上學的費用。對於使用小額信貸的女性來說，教育可以擴大她們的商業技能。掌握閱讀、寫作和基礎數學的女性更有能力為自己工作。許多小額信貸機構提供業務培訓、資訊取得、技術開發及政策和宣傳。女性和小額信貸，真正令人興奮的是正循環。

聯合國、世界銀行等組織將教育視為為女孩和婦女提供更多機會的關鍵。早在七八年前，當ESG MSCI被引入亞洲時，焦點主要集中在「社會（S）」——性別平等是關鍵主題，它也成功實現了當今董事會中，女性領導者比例達到最小30%的基準。隨着女性的事業成功，她們將投資子女的教育和健康，並提升女性在社區中的地位。透過提供便利和包容性的金融服務，金融科技為女性創業家，創造了獲得將創新想法變為現實所需的資本機會。

儘管女性在獲得正規金融服務和資本方面面臨諸多挑戰，但金融科技和金融普惠之間的協同作用帶來了一線希望。金融科技在縮小性別差距方面具獨特優勢，特別是為低收入和服務不足社區的女性，提供創新和量身定制的解決方案。同時，女性世界銀行業務正在努力透過為金融科技公司（特別是由女性創立的金融科技公司），提供了在大平台上展示其工作的機會來促進創新和包容性。透過擁抱金融科技，我們不僅在經濟上賦予女性權力，而且在全球釋放巨大的經濟潛力。說到小額信貸能造福社會，隨着金融科技的不斷發展，我們可以期待為所有人帶來一個更包容和公平的金融環境。

環境社會及企業管治基準學會投資委員會主席

[葉仕偉博士 金科育律]