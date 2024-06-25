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經濟
國際金融

TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案

【明報專訊】美國通過法例，可能禁止中資短片平台TikTok於當地營運後，據報多間廣告商制訂應急方案，包括可以隨時「斬纜」。

英國《金融時報》引述多間廣告商指出，若TikTok未能於法例規定明年1月限期前出售美國業務，當地將移除相關應用程式，雖然曾向該平台查詢如何繼續於美國賣廣告，但得不到具體答案，所以正制訂後備計劃。

或加入毋須滿足投資承諾條款

其中一名廣告商透露，準備加入條款，若被禁就毋須滿足投資承諾，期望保持少許距離，但不會完全失去推廣渠道。廣告商簽約時一般會承諾投放特定金額，換取平台放在較顯眼位置或提供折扣。另一間廣告商更表明禁令已損害商戶意欲，例如轉向facebook同系Reels和YouTube旗下Shorts等同類平台，相信觀眾屆時都改用其他社交媒體。據報TikTok去年美國收入達160億美元，絕大部分來自廣告。TikTok強調廣告業務繼續強勁增長，因為不論規模多大，各品牌都明白該平台可帶動業績，而且徹底突破固有框架。TikTok行政總裁周受資上周參加法國康城廣告業盛事時，沒有出席公眾活動，但與多間廣告商舉行私人聚會。

面對美國收緊管制，TikTok母公司字節跳動或繼續尋求方法發展人工智能。路透周一引述消息指出，字節跳動正與美國晶片設計商博通（Broadcom，美：AVGO）洽商合作，特製先進的5納米人工智能處理器晶片，並外判給台積電生產（美：TSMC）生產，但需要符合美國出口管制。雖然雙方正設計晶片，但未開始試產樣板，所以預期今年不會開始大規模製造。3間公司都沒有回應報道。

字節跳動最少由前年開始已是博通客戶，採購另一種5納米晶片，彭博引述消息指出，博通正供應較舊款7納米人工智能晶片給字節跳動的數據中心。這是由於與現有伙伴合作，可以降低採購成本，亦能確保供應穩定。由於美國前年底針對中國晶片業加強出口管制，至今中美企業未有公開於5納米或更先進晶片合作，彭博強調字節跳動與博通未達成協議，倘成事將是罕見交易。除了博通，路透報道，字節跳動在美國收緊管制前，已積累人工智能晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的晶片，去年採購約20億美元，同時有購買華為國產人工智能晶片。

（綜合報道）

[國際金融]

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