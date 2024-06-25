歐盟控蘋果違數碼法 或罰3000億 公司稱已做多項修改 無礙早段股價

歐盟委員會周一公布初步調查結果，認定蘋果不讓應用程式開發商在程式內提供售價資訊或自由聯絡消費者，通知到其他網頁獲取優惠和內容，而且很多時限制開發商提供連結，讓消費者轉到蘋果以外的網頁付款等。

蘋果可以作出回應，例如修改做法，容許開發商引導用戶到應用程式商店外領取優惠或推廣，以符合新法規。歐盟將於明年3月底作出終極裁決，若屆時未達成協議，將罰款最多相當於公司一年全球收入10%。以蘋果2023年度總收入3832.85億美元推算，最高罰款或近382.29億美元。

啟動新調查 針對收新費用

負責互聯網政策的歐盟委員會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）批評，蘋果是全球市值最大和最受尊重的企業之一，但沒有重視合規經營，又強調新法規不是過分要求，只是一心締造公平、開放的市場環境。歐盟同時宣布啟動新的調查，針對蘋果向歐洲國家開發商收取新的應用程式商店費用，例如當應用程式用戶達100萬以上，每次下載要收取50美仙，又引入核心技術費等。調查亦包括蘋果是否過分限制手機等用戶從其他商店下載和安裝應用程式。

蘋果發表聲明指出，為了回應開發商和歐盟意見，已作出多項改變，估計逾99%開發商現時付費的金額相近，有信心新計劃可符合法規。

歐盟針對蘋果濫用應用程式商店主導地位，緣於瑞典串流音樂服務商Spotify於2019年投訴，蘋果逼使該公司的應用程式調高月費，削弱競爭力，結果今年3月向蘋果罰款18.4億歐元，蘋果已向歐洲法院上訴。同月《數碼市場法》生效，禁止利用市場主導地位，方便推廣自己的服務，不利其他競爭對手等。歐盟隨即宣布蘋果、Google、社交媒體facebook母公司Meta（美：META）都成為新法下首批反壟斷調查對象。蘋果上周五歸咎於新法規帶來不明朗，逼使該公司降低產品和服務的保安，所以暫緩在歐盟國家推出人工智能相關功能，例如手機與電腦共享畫面等。

道指重上39500 Nvidia續捱沽

歐盟將處罰蘋果的消息，上周英國《金融時報》已有報道，所以市場反應不大，蘋果周一跟隨多隻科技股做好，曾升逾2%，Meta升逾1%。

美股周一早段個別發展，道瓊斯工業平均指數曾升約1%，重上39,500點水平，見一個月高位，標普500指數於5480點水平靠穩，但納斯達克指數連跌兩個交易日後曾再偏軟。資金繼續由之前「熱炒」的晶片股流向其他行業，人工智能晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）連續第3個交易日明顯回吐，周一早段曾跌逾5%，失守120美元關口，晶片設計公司Arm（美：ARM）跌逾3%。市場關注周五美國公布5月個人消費開支價格指數（PCE），因為屬於聯儲局通脹指標，以判斷今年會否減息。

（綜合報道）

[國際金融]