港ESG策劃師課程9月攻內地 線上授課 助提升實踐能力

明報記者 邱潤青

葉榮鏗稱，相較於歐洲早已開始在可持續發展及ESG方面進行系統性研究，香港ESG實踐起步較晚，發展亦較為落後。許多企業及員工並不完全了解如何應對現時世界上最迫在眉睫的環境社會管治問題，亦不具備必要知識和技能。隨着港交所（0388）於2016年規定香港上市發行人必須作出ESG匯報，又進一步催生大量實踐需求。

面對需求與發展不平衡的難題，曾於劍橋大學修讀可持續發展領導學碩士學位的葉榮鏗，結合長期在香港大學專業進修學院擔任客席副教授的教學經驗，發現市場上ESG課程普遍流於理論，學員即使通過考試，面對真實存在的ESG挑戰時依然可能倍感棘手。因此，着重於以實用而簡明的方法指導學員解決機構ESG實務的認可ESG策劃師 （CEP®）教育課程應運而生。

獲政府綠色金融培訓計劃認可

葉榮鏗介紹，CEP®教育課程曾於聯合國可持續發展知識平台登記，又為首批獲香港政府「綠色和可持續金融培訓先導計劃」認可，甚至獲香港金融管理局「銀行專業資歷架構-綠色和可持續金融」部分課程單元豁免的課程。

CEP®教育課程最核心特色當屬ICSD全球性首創CEPAR®五步法。CEPAR®包括挑戰（Challenge）、評估（Evaluation）、策劃（Planning）、行動（Action） 及檢討（Review），是一套以發現、評估、解決並反思ESG問題的實際操作方法，並於今年5月在國際學術期刊出版。課程融合ESG知識及市場工具，學員修習15小時課程，並通過模擬實踐考核後便可成為具資格證明的認可ESG策劃師。

葉榮鏗介紹，每份個案研究都會由導師批改並提出改進意見，以便學員在初探ESG實踐時更為精準。葉補充稱，對於CEP®教育課程，許多學員反映在工作中可以有效使用課程教授的工具和方法，亦有學員憑藉所學知識成果在投標競爭中脫穎而出，或成功爭取到生意機會。

港3院校可報讀 各有三成內容不同

目前CEP®教育課程可於3院校報讀，包括香港管理專業協會「ESG策劃行政人員」證書課程、香港中文大學專業進修學院「可持續銀行及金融」課程、以及嶺南大學LIFE「ESG投資」行政人員證書。葉榮鏗介紹，各項目之間約有三成教學內容不同，學員可自選所需，針對性提升ESG實踐能力。

今年9月，香港中文大學專業進修學院將會把「ESG系列之ESG管理學」帶往內地，在大灣區培訓更多ESG專才。葉榮鏗稱，經歷疫情，許多人逐漸習慣足不出戶處理各類事務，所以對內地課程將採取的全線上授課方式有信心。「ESG管理學」課程適於各行業人員學習。課程會保留80%現有教學內容，再根據內地ESG發展現狀作出適度調整，確保學員因地制宜地上課。

ICSD目前正尋求廣泛的全球合作，以輻射更多ESG新興市場。葉榮鏗介紹，除已建立的倫敦及日內瓦分部，ICSD正籌劃於今年下半年在新加坡設分部，現正尋求與新加坡本地大學合作，以增強學員信任程度，減低收生難度。若進展順利，預計明年上半年將會正式開課。ICSD也已成功推動中東地區推出相關教育課程，為期3日的行政人員課程將於今年10月開辦。葉稱，目前正力求與歐洲知名學府合作，開發ESG相關高級教育課程，給予學員與時俱進的進修機會。