恒生推800億可持續發展融資基金 鼓勵企業減碳

另推兩措施助企業綠色轉型

恒生並推出兩項協助企業綠色轉型措施，包括與香港品質保證局合作為企業客戶推出該行綠色設備貸款認證平台。恒生稱企業取得綠色及可持續發展融資需要得到綠色認證，費用對企業或相對高昂，措施有降低相關認證費用逾九成，同時簡化認證流程。恒生亦會為申請貸款額1億元或以下企業客戶，提供綠色及可持續發展貸款評審資助，客戶使用品質保證局或其他金管局認可的外部評審機構取得合資格綠色及可持續發展貸款認證，融資時可獲最多20萬元認證費用現金回贈。

另外，為協助企業加強對可持續發展的認識，恒生成立碳管理學院，為企業組織綠色轉型產業經驗分享會、提供相關的專業培訓課程，以及建構企業交流平台，助提升環境、社會及管治表現。

恒生商業銀行業務總監李秀怡稱，可持續發展已成為企業營運的大趨勢，而且企業面對愈趨嚴謹的ESG或碳排放強制披露要求。該行推出一系列措施，從資金融資、綠色認證、知識倡導，策略性協助企業過渡至低碳經濟，同時響應推動綠色和可持續金融在香港的發展。