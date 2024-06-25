明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監：港基金首4月淨流入 達82億超去年全年

【明報專訊】證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，認可香港基金去年資金流反彈的勢頭延續至今年，首4個月認可基金淨流入82億元（人民幣，下同），超越去年全年的59億元淨流入，以及疫情前2019年全年72億元淨流入。另外，金管局表示，會按業界需要，探索「跨境理財通3.0」。

蔡鳳儀出席香港投資基金公會年會時表示，認可香港基金去年資金流顯著反彈，扭轉2022年的淨贖回，正面勢頭延續至今年，主要受惠於宏觀經濟環境變化、利率變動及匯率差異等因素所致。

中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，包括優化基金互認安排、放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍等。蔡鳳儀稱，內地與香港基金互認安排優化後，銷售比例限制由50%放寬至80%，意味認可香港基金向內地客最高銷售規模，將是基金管理規模的4倍。

基金互認快速通道冀年底前改善

蔡鳳儀認為，內地與香港基金互認安排的快速通道有改善空間，加快審批基金有助消除市場對流程的誤解，期望年底前推出。截至今年3月底，逾70隻在香港註冊的證監會認可基金滿足互認資格要求，管理資產規模達2580億元人民幣。至於ETF通，自2022年7月推出以來，帶動本港ETF市場交投，今年首季ETF佔主板成交比例已達14%。

研加強監管貨幣市場基金

她又表示，過去3年貨幣市場基金數量及規模增長逾1.5倍，國際監管機構關注潛在的流動性及金融穩定風險，證監會將研究加強監管貨幣市場基金，將於明年初公布初步方案。此外，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣稱，年內將就生成式AI向中介機構發通函。

金管局：跨境理財通2.0 增資金流350億

金管局助理總裁（外事）許懷志表示，「跨境理財通2.0」推出後的2至3個月，開戶數目有3.7萬個，新增資金流350億元。當局會持續留意業界需要，探索「跨境理財通3.0」。

上 / 下一篇新聞

日圓兌港元低見4.88 錄34年新低 官員：做好全日干預準備 東瀛遊：港人遊日料新高
日圓兌港元低見4.88 錄34年新低 官員：做好全日干預準備 東瀛遊：港人遊日料新高
日股經匯率調整 半年回報縮至2.6%
日股經匯率調整 半年回報縮至2.6%
港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜
港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜
禁售股解禁 半新股君聖泰挫57%
禁售股解禁 半新股君聖泰挫57%
西安經發物業昨起招股 一手入場費2828元
西安經發物業昨起招股 一手入場費2828元
歐舒丹少賺18% 因提私有化不建議派息
歐舒丹少賺18% 因提私有化不建議派息
鄭家純上周連續5日增持周大福 共斥資7491萬 個人持股增至0.09%
鄭家純上周連續5日增持周大福 共斥資7491萬 個人持股增至0.09%
恒生推800億可持續發展融資基金 鼓勵企業減碳
恒生推800億可持續發展融資基金 鼓勵企業減碳
保誠啟動回購 即彈6% 券商看好 料增股東回報
保誠啟動回購 即彈6% 券商看好 料增股東回報
港ESG策劃師課程9月攻內地 線上授課 助提升實踐能力
港ESG策劃師課程9月攻內地 線上授課 助提升實踐能力
歐盟控蘋果違數碼法 或罰3000億 公司稱已做多項修改 無礙早段股價
歐盟控蘋果違數碼法 或罰3000億 公司稱已做多項修改 無礙早段股價
TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案
TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案
德商業信心5個月來首跌 遜預期
德商業信心5個月來首跌 遜預期
張兆聰：中移動20天線水平可收集
張兆聰：中移動20天線水平可收集
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買
黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買
葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力
葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力
何民傑：機場危機管理不足
何民傑：機場危機管理不足
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之二）
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之二）
薛偉傑：鈣鈦礦型光伏板 商業化進展緩慢
薛偉傑：鈣鈦礦型光伏板 商業化進展緩慢
技術取勝：小鵬汽車31至33元阻力大
技術取勝：小鵬汽車31至33元阻力大
劉思明：消費股靠穩 TCL仍處升勢可吼
劉思明：消費股靠穩 TCL仍處升勢可吼
周顯：巴菲特非常人 毋須做槓桿
周顯：巴菲特非常人 毋須做槓桿
湯文亮：余偉文總裁 辛苦晒
湯文亮：余偉文總裁 辛苦晒
內地生每呎39元租NOVO 兩房新高 暑假租賃旺季來臨 內地生預付22萬租ONE SOHO一房
內地生每呎39元租NOVO 兩房新高 暑假租賃旺季來臨 內地生預付22萬租ONE SOHO一房
先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房
先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房
柏蔚森最快七一前上樓書 擬下月推
柏蔚森最快七一前上樓書 擬下月推
雅居樂九龍塘項目批建4層住宅 涉2.5萬呎
雅居樂九龍塘項目批建4層住宅 涉2.5萬呎
伍冠流斥500萬 購觀塘舖三分一業權
伍冠流斥500萬 購觀塘舖三分一業權