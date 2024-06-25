證監：港基金首4月淨流入 達82億超去年全年

蔡鳳儀出席香港投資基金公會年會時表示，認可香港基金去年資金流顯著反彈，扭轉2022年的淨贖回，正面勢頭延續至今年，主要受惠於宏觀經濟環境變化、利率變動及匯率差異等因素所致。

中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，包括優化基金互認安排、放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍等。蔡鳳儀稱，內地與香港基金互認安排優化後，銷售比例限制由50%放寬至80%，意味認可香港基金向內地客最高銷售規模，將是基金管理規模的4倍。

基金互認快速通道冀年底前改善

蔡鳳儀認為，內地與香港基金互認安排的快速通道有改善空間，加快審批基金有助消除市場對流程的誤解，期望年底前推出。截至今年3月底，逾70隻在香港註冊的證監會認可基金滿足互認資格要求，管理資產規模達2580億元人民幣。至於ETF通，自2022年7月推出以來，帶動本港ETF市場交投，今年首季ETF佔主板成交比例已達14%。

研加強監管貨幣市場基金

她又表示，過去3年貨幣市場基金數量及規模增長逾1.5倍，國際監管機構關注潛在的流動性及金融穩定風險，證監會將研究加強監管貨幣市場基金，將於明年初公布初步方案。此外，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣稱，年內將就生成式AI向中介機構發通函。

金管局：跨境理財通2.0 增資金流350億

金管局助理總裁（外事）許懷志表示，「跨境理財通2.0」推出後的2至3個月，開戶數目有3.7萬個，新增資金流350億元。當局會持續留意業界需要，探索「跨境理財通3.0」。