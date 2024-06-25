明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

鄭家純上周連續5日增持周大福 共斥資7491萬 個人持股增至0.09%

【明報專訊】周大福（1929）全年業績後上周股價跌至最低8.46元，見2020年8月低位，主席鄭家純即行動，自6月17日起連續5個交易日增持，合計斥資共約7491萬元增持了843.18萬股，令個人持股量增至918.7萬股或0.09%。

明報記者 方楚茵

對上一次增持為兩年半前

鄭家純今次連續5個交易日增持罕見，事關他對上一次增持已是2021年12月，當時增持周大福每股平均價為13.951元，增持42萬股，涉及585.94萬元。

另外，值得留意的是，據周大福2024年年報顯示，截至2024年3月底鄭氏家族持有的Chow Tai Fook Capital Limited 作為公司控股股東，持有公司已發行股份總數約72.48%，公眾持股量不超過公司已發行股份總數約27.52%，意味鄭氏家族再增持的空間不足3%。

鄭氏家族再增持空間不足3%

相比起大股東增持撐公司，周大福去年底曾發動自2011年上市後首次回購支持股價，據聯交所股權投資及2024年年報顯示，公司在2023年11月中期業績出爐後便於11月底至12月底連續13次回購，涉及1226.32萬股及代價1.34億元。當中11月份回購數量為489.06萬股，涉及5430.18萬元，12月份回購量為737.26萬股，涉及8002.16萬元。公司亦在2024財年將所有回購股份註銷。

一般上市公司均會在每年股東周年大會尋求股東批准發行和回購股份的一般授權，以購回數目不超過公司已發行股本的10%股份，而周大福已於今年6月20日刊發相關股東周年大會通告，並於7月24日舉行大會，惟未知公司是否有持續回購計劃。

而2024財年底，集團持有的銀行存款及現金等價物為76.95億元，按年減少37.11億元。

不過，去年底周大福的一輪回購操作曾令市場感到驚喜，當中大摩報告指出，11月份起周大福的回購，是自2011年上市後首次，應會為市場帶來輕微的驚喜，並對股價有輕微正面影響，具支持作用。

該行認為，此舉是一個較具彈性的舉措，讓公司展示對業務的信心，並在全年業績及派息前展示對回饋股東的承諾。雖然未有顯示公司有全面的回購計劃，但認為在財務上有回購的空間。

上 / 下一篇新聞

日圓兌港元低見4.88 錄34年新低 官員：做好全日干預準備 東瀛遊：港人遊日料新高
日圓兌港元低見4.88 錄34年新低 官員：做好全日干預準備 東瀛遊：港人遊日料新高
日股經匯率調整 半年回報縮至2.6%
日股經匯率調整 半年回報縮至2.6%
港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜
港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜
禁售股解禁 半新股君聖泰挫57%
禁售股解禁 半新股君聖泰挫57%
西安經發物業昨起招股 一手入場費2828元
西安經發物業昨起招股 一手入場費2828元
歐舒丹少賺18% 因提私有化不建議派息
歐舒丹少賺18% 因提私有化不建議派息
證監：港基金首4月淨流入 達82億超去年全年
證監：港基金首4月淨流入 達82億超去年全年
恒生推800億可持續發展融資基金 鼓勵企業減碳
恒生推800億可持續發展融資基金 鼓勵企業減碳
保誠啟動回購 即彈6% 券商看好 料增股東回報
保誠啟動回購 即彈6% 券商看好 料增股東回報
港ESG策劃師課程9月攻內地 線上授課 助提升實踐能力
港ESG策劃師課程9月攻內地 線上授課 助提升實踐能力
歐盟控蘋果違數碼法 或罰3000億 公司稱已做多項修改 無礙早段股價
歐盟控蘋果違數碼法 或罰3000億 公司稱已做多項修改 無礙早段股價
TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案
TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案
德商業信心5個月來首跌 遜預期
德商業信心5個月來首跌 遜預期
張兆聰：中移動20天線水平可收集
張兆聰：中移動20天線水平可收集
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買
黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買
葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力
葉仕偉：金融科技促進女性小額信貸 釋放巨大經濟潛力
何民傑：機場危機管理不足
何民傑：機場危機管理不足
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之二）
鄭舒寧：AI助力商業成功之道（二之二）
薛偉傑：鈣鈦礦型光伏板 商業化進展緩慢
薛偉傑：鈣鈦礦型光伏板 商業化進展緩慢
技術取勝：小鵬汽車31至33元阻力大
技術取勝：小鵬汽車31至33元阻力大
劉思明：消費股靠穩 TCL仍處升勢可吼
劉思明：消費股靠穩 TCL仍處升勢可吼
周顯：巴菲特非常人 毋須做槓桿
周顯：巴菲特非常人 毋須做槓桿
湯文亮：余偉文總裁 辛苦晒
湯文亮：余偉文總裁 辛苦晒
內地生每呎39元租NOVO 兩房新高 暑假租賃旺季來臨 內地生預付22萬租ONE SOHO一房
內地生每呎39元租NOVO 兩房新高 暑假租賃旺季來臨 內地生預付22萬租ONE SOHO一房
先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房
先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房
柏蔚森最快七一前上樓書 擬下月推
柏蔚森最快七一前上樓書 擬下月推
雅居樂九龍塘項目批建4層住宅 涉2.5萬呎
雅居樂九龍塘項目批建4層住宅 涉2.5萬呎
伍冠流斥500萬 購觀塘舖三分一業權
伍冠流斥500萬 購觀塘舖三分一業權