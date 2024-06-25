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經濟

西安經發物業昨起招股 一手入場費2828元

【明報專訊】西安經發物業（1354）昨日（24日）起至27日招股，預期將於7月3日掛牌，光銀國際為其獨家保薦人。該公司是一家陝西省國有綜合城市服務及物業管理服務提供商，業務遍及中國西北部。西安經發物業計劃發行1666.7萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎7.5元至9.3元，集資最多1.6億元，每手300股，一手入場費約2828.14元。

集資最多1.6億 引入3基石投資者

此次西安經發物業引入3家基石投資者，分別為天博診斷、西安盯準，以及Reynold Lemkins，禁售期分別為12個月、12個月及6個月，總投資額約5380萬元。以中間價8.4元計，基石投資者認購部分佔全球發售股份約38.4%。

根據中指院的資料顯示，按截至去年底的陝西省在管建築面積計，該公司佔市場份額約1.8%，於2023年在陝西省運營的物業管理服務提供商中排名第3。

財務方面，公司自2021年起持續錄盈利。2023年公司盈利5101.8萬元人民幣，按年增加36.3%；收益8.6億元人民幣，按年增加21.9%。

彭博：中國快時尚品牌UR擬港上市

另外，彭博社報道，ZARA的內地競爭對手、中國快時尚服飾品牌Urban Revivo（UR）擬來港上市，目標集資1億美元（約7.8億港元）。知情人士指出，交易目前還處於初步審議階段，UR亦可能會決定不上市。UR的代表未有即時回覆彭博查詢。據一份6月份的新聞稿，UR成立於2006年，總部位於廣州，在中國擁有400多家門店。

明報記者

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