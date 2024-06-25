日股經匯率調整 半年回報縮至2.6%

值得一提的是，同以美元計價的日股ETF，視乎其ETF有否對冲日圓兌美元波動，其升幅亦大相逕庭。有對冲日圓兌美元風險敞口的日股ETF，WisdomTreed Japan Hedged Fund（美：DXJ），年初至今升幅達23%；惟僅追蹤MSCI日本指數的日股ETF iShares MSCI Japan年初至今升2.29%。

據彭博上周日報道，因日本公司管治改革前景及日央行貨幣政策不確定，花旗集團及安本資產管理等公司已對日股更為悲觀。報道亦引述美國銀行早前的每月全球基金經理調查指出，約三分之一受訪者相信日股已見頂。

日股過去一年為環球投資界新寵，關鍵之一是獲股神巴菲特青睞，日經225指數昨收報38,804點，較3月時的歷史高位41,087點已回吐近6%。報道引用IG市場分析師Hebe Chen意見指出，市場對日股的樂觀情緒開始放緩，投資者開始沉思推升日股的因素是否可持續。花旗集團分析師Ryota Sakagami亦表示，日股正面臨重大調整，或需待長時間後才有正面因素出現。

報道亦引述東京證券交易所數據指出，截至本月14日的一周，外國投資者拋售價值近2500億日圓的股份，同時外國投資者投放於日股的資金，為連續第4個星期錄淨流出，是自上年9月以來最長的淨流出連續日數。