日圓兌港元低見4.88 錄34年新低 官員：做好全日干預準備 東瀛遊：港人遊日料新高

美元兌日圓昨一度逼近160水平，曾高見159.934。神田真人指出，若日圓過度波動，將會對國家經濟產生負面影響，若基於投機原因令日圓匯價出現過度波動，當局將準備採取適當行動。他續指出，美國對於日本央行出手干擾匯市沒意見，更提到美國將日本加入匯率操縱觀察名單，對日本的貨幣政策無影響。

據昨公布的日本央行6月政策會議意見摘要顯示，有委員提及必須透過削減買債，以減少央行在債市的影響力。亦有委員指出，於7月召開下一次政策會議前，央行須密切關注經濟數據，因物價上行風險愈趨明顯。

Buyandship：刺激港人買日本貨

彭博引述IG市場分析師Tony Sycamore表示，日圓匯價下跌是與美國採購經理人指數（PMI）強於預期，以及日本央行遲遲不願意表明其減買國債的計劃有關。他預期，若美元兌日圓的買盤價格，高於4月底時的高位160.2時，相信將會是當局央行下一輪出手干預日圓匯價的時機。

縱橫遊：日酒店餐飲加價 旅費沒降

日圓持續低企刺激港人購日本商品及赴日旅遊。有於全球各地提供轉運服務的跨境電商平台Buyandship表示，由於日圓匯價持續低迷，令日本商品售價更具競爭力，刺激更多香港消費者購買更多其商品。Buyandship提供數據指出，今年4月及5月透過公司從日本購入的GMV及貨量，兩者分別於按年和按月均錄得雙位數升幅，當中兩個月GMV合供便逾億港元。

東瀛遊（6882）執行董事禤國全表示，昨日圓匯價再度下跌，料有助推動日本當地旅遊，相信今年全年港人遊日的旅客數字，可略高於過往紀錄的240萬人次。不過，縱橫遊常務董事袁振寧則表示，昨日圓匯價與先前的5算水平無太大分別，惟日本當地酒店、交通，以及飲食不斷加價，令整體旅費都沒有下調。他預料，今年下半年港人赴日旅遊人數與去年相近，更或出現單位數的跌幅。

明報記者