翠怡兩房606萬沽 呎價企穩1.2萬

明報記者 江俊洋

中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，翠怡花園第8座高層E室，實用面積495方呎兩房間隔，單位內籠企理，吸引上車客垂青，議價後以606萬元成交、實呎12,242元；原業主於2013年3月以480萬元買入單位，持貨11年，現轉手帳面獲利126萬元或26%。

名日‧九肚山兩房業主料蝕近三成

另一方面，新界新入伙盤亦錄二手蝕讓；中原副區域營業董事梁廣成表示，沙田九肚名日‧九肚山新錄首宗二手分層戶成交，為第1座高層E室，實用面積505方呎兩房戶，原業主減價60萬元或7.7%後，以720萬元易手、實呎14,257元；原業主2021年以957.7萬元一手購入，帳面蝕237萬元或25%，由於發展商當年有代繳最高樓價3.75%印花稅，但計算其他雜項費用，料原業主仍有可能實蝕約245萬元或26%。

逸瓏灣8 三房950萬沽 帳蝕25%

大埔白石角新盤二手交投同樣「見血」；美聯營業經理張銘新指出，逸瓏灣8第1座低層C室，實用面積795方呎3房連套房設計，原業主4月以1430萬元放售，及後下調叫價至980萬元，議價後終以950萬元易手，即累減480萬元或34%，實呎11,950元。

原業主2020年以1266.9萬元一手購入，帳面蝕316.9萬元或25%，連使費料實蝕約380萬元或30%。

維景灣畔兩房減價55萬 695萬易手

利嘉閣助理分區經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔第11座低層H室，實用面積約503方呎兩房間隔，外望山景，買家計劃結婚而決定租轉買，業主原叫價750萬元，經雙方議價後，終以695萬元成交，即減價55萬元或7.3%、實呎13,817元；原業主2002年以約213.2萬元買入，帳面獲利逾481萬元，期內物業升值約2.2倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]