十大屋苑周末4宗成交 挫兩成

新界三大屋苑全「吞蛋」

可留意的是，其餘7個屋苑「零成交」，包括新界區三大屋苑，即沙田第一城、東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊。中原副區域營業董事伍耀祖稱，NOVO LAND第3B期以低價開賣搶去大量購買力，導致鄰區嘉湖山莊過去兩日未有開單。

美孚新邨則錄得兩宗成交，較上個周末多一宗；中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨百老匯街61號中層B室，實用面積511方呎兩房間隔，原業主減價10萬元或1.8%後，以550萬元沽出、實呎10,763元；原業主2004年以173.8萬元買入，持貨近20年，帳面獲利逾376萬元或2.2倍。

另據美聯統計，過去兩日十大屋苑共錄約6宗成交，按周少一宗或14.3%；美聯高級營業經理范浩軒表示，太古城燕宮閣高層F室，實用面積716方呎3房戶，以988萬元成交、實呎13,799元；原業主1998年以約585萬元購入，持貨約26年，帳面獲利約403萬元或69%。

居屋方面，美聯營業經理黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑本月至今錄約7宗二手成交，較上月同期錄兩宗上升2.5倍，其中C座中層16室，實用面積353方呎一房間隔，原業主累減86萬元或18%後，以382萬元成交（自由市場）、實呎10,822元；原業主2012年以自由市場價250萬元購入，帳面賺約132萬元或53%。