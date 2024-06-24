內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房

嘉匯一房減價4%後 1.78萬獲承租

另外，利嘉閣分行經理薛丁武表示，啟德嘉匯第1座低層F室，實用面積372方呎一房間隔，業主叫租1.85萬元，由於區內租盤緊張，外區客議價至深夜以1.78萬元承租，實用呎租48元，即議價700元或約4%；業主2017年以約654.3萬元一手買入，享租金回報率3.3厘。新界方面，大埔半新盤不乏內地生入市個案；中原資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔天鑽第8座低層H室，實用面積525方呎兩房戶，以1.8萬元租出、實用呎租34元，新租客為3名內地女學生，睇樓後決定承租；業主2019年以680萬元一手購入，享3.2厘租金回報率。

科學園工作人士1.9萬租雲匯兩房

中原分行市務經理張少聰表示，大埔白石角雲匯第11座低層A5室，實用面積509方呎兩房連儲物房間隔，業主開價約2萬元，議價後減1000元或5%，以1.9萬元租出、實用呎租37元，租客於科學園工作；業主2019年以904萬元一手買入，享2.5厘租金回報率。

[發展商專訪]