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經濟
發展商專訪

香港地產

恒地二部擬推4市區盤 涉近4000伙 稱一國兩制優勢吸引專才 帶動住屋需求

【明報專訊】雖然近日新盤交投放緩，惟市場預期美國年底總統大選前後，有機會落實減息，地產界對下半年本港樓市仍抱審慎樂觀態度。恒地（0012）旗下恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受專訪指出，在國家發展大局中，香港具一國兩制獨特優勢，可吸引境外專才移居來港工作和生活，從而帶動住屋需求，加上年底前美國有機會減息，預期今年整體一手成交量，將較去年明顯回升，而由他領軍的團隊，下半年擬推出4個市區全新盤，涉單位總數約3951伙。

明報記者 林可為

對近期整體新盤成交放緩，反映政府2月「撤辣」對樓市的刺激效應似開始退卻，韓家輝認為，剛公布「撤辣」後的3月、4月，一手新盤成交異常熾熱，除因為本地具剛性需求的用家大舉入市外，基於任何辣稅已經不存在，吸引相當數量的境外買家來港置業投資。

上半年一手賣8600伙 等同去年八成

對於「撤辣」效應近日退卻，韓家輝指出：「成交量沒可能日日都咁強勁，經過早前一輪衝刺後，目前『回一回氣』屬正常。」事實上，今年不足半年來，整體一手新盤成交已經錄約8600宗，等同2023年全年錄約1.08萬宗的八成，預計今年全年一手新盤成交可回升至1.2萬到1.3萬宗水平。

韓家輝認為，香港具有一國兩制的獨特地位和優勢，近年政府積極搶人才、推出新投資移民計劃，力吸內地和其他境外專才，特別是創新科技界人士來港定居，自然帶動住屋需求。他指出，這類境外人才來港後最初一至兩年，雖然多數以租樓住為主，但長遠仍會以買樓自用為目標。

此外，美國今年底總統大選前後，有機會減息一到兩次，將是下半年樓市的利好因素，預計下半年樓市走勢將平穩發展，到2025年會出現較明顯反彈。

推盤部署方面，韓透露，由他領軍的銷售團隊，下半年計劃推售4個市區全新樓盤，涉單位總數約3951伙，其中規模最大的兩個新盤，皆位處啟德跑道區，同屬合作發展項目，包括承豐道18號項目、承豐道19號項目，分別涉2060伙和1590伙，兩盤早前均已獲批發預售樓花同意書。

南角道項目屬41校網 毗鄰宋皇臺站

至於九龍城南角道單幢項目，提供逾300伙，屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，與同系大角嘴利奧坊系列、西區藝里坊系列相似，南角道項目主打一房和兩房等中小型單位。

韓家輝指出，南角道項目最大賣點是擁地利優勢，除座落於全港知名的41校網外，與港鐵宋皇臺站近在咫尺，距離啟德AIRSIDE等大型商場，未來的崇光百貨和地下購物街，均相距不遠。

山頂逾萬呎巨宅正內部裝修

港島方面，焦點為山頂盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積約2.36萬方呎，只設1幢實用面積約1.2萬方呎獨立大宅，目前正做內部裝修。由於屬市場罕有的超級豪宅，相信會以招標形式推出。

[發展商專訪]

相關字詞﹕盧吉道29A號獨立大屋 啟德AIRSIDE 南角道 恒地 一國兩制

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